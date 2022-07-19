2022'nin ilk yarısında üniversite patent başvuru şampiyonu İGÜ oldu

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 14 üniversitenin 333 patent ve faydalı model başvurusu arasında birinci sırada yer aldı. 564'e ulaşan patent başvuru sayısı ile 2021 yılında da en çok patent başvurusu yapan üniversite seçilen İGÜ, başarısını korumaya devam ediyor.

14 üniversite içerisinde birinci oldu

Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin (araştırma merkezleri de dahil) 2022 yılının ilk yarısında yaptıkları patent başvuru sayıları belli oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Ocak-Haziran 2022 verilerine göre açıklanan sonuçlarda, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) kendi bünyesindeki araştırma merkezi laboratuvarlarında üretilen ve geliştirilen teknoloji ve mühendislik alanındaki hem ulusal hem de uluslararası 17 proje ile patent başvurusu yaparak birinci sırada yer aldı.

TÜRKPATENT verilerine göre en çok patent başvurusu yaparak 2021 yılında da birincilik başarısı gösteren İstanbul Gelişim Üniversitesi, toplam 603 patent sayısı ile üniversite-sanayi iş birliği anlayışı ve bilimsel projeleriyle eğitim sektöründe adını duyurmaya devam ediyor.