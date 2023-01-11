2023 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Grupa Azoty Chemik Police: 1

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu ikincisi Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşılaştı. 21-25, 25-14, 25-20 ve 25-17 setlerle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlılar, galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Benedikt Geukes, Ricardo Ferreira

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Hande, Jack-Kısal, Fabris, Voronkova, Simge (L), Aybüke (L), Saliha, Yasemin, Yaprak

Grupa Azoty Chemik Police: Oveckova, Cipriano, Korneluk, Brakocevic-Canzian, Lukasik, Wasilewska, Stenzel (L), Almeida de Souza, Polec, Czyrnianska, Sikorska, Oveckova

Setler: 21-25, 25-14, 25-20, 25-17

Süre: 101 dakika (25,21,32,23)