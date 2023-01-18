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2023 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Maritza Plovdiv: 0

2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4.

hafta mücadelesinde Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-14, 25-16 ve 25-5'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.



Salon: TVF Burhan Felek Vestel


Hakemler: Stefano Cesare, Juraj Morky.


Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Voronkova, Yasemin, Fabris, Yaprak, Heyrman, Aybüke (L).


Maritza Plovdiv: Boryana, Dudova, Koeva, Krivoshiyska, Slavcheva, Monova (L), Guncheva, Hristoskova, Pashkuleva (L), Kolarova, Milichevich.


Setler: 25-14, 25-16, 25-5


Süre: 55 dakika (19,20,16)

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