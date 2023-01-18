2023 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Maritza Plovdiv: 0

hafta mücadelesinde Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-14, 25-16 ve 25-5'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Stefano Cesare, Juraj Morky.

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Voronkova, Yasemin, Fabris, Yaprak, Heyrman, Aybüke (L).

Maritza Plovdiv: Boryana, Dudova, Koeva, Krivoshiyska, Slavcheva, Monova (L), Guncheva, Hristoskova, Pashkuleva (L), Kolarova, Milichevich.

Setler: 25-14, 25-16, 25-5

Süre: 55 dakika (19,20,16)