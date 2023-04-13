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2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde finali adı Eczacıbaşı Dynavit - Vakıfbank

2023 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, Vakıfbank’ı ağırladı.

2023 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, Vakıfbank'ı ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Vakıfbank, altın setle finale yükseldi. İtalya'nın Torino şehrinde 20 Mayıs tarihinde oynanacak finalde Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi, Nurper Özbar


Fenerbahçe: Macris, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Dündar Erdem, Gizem Örge (L), Anna Lazareva, Buse Ünal, Aslı Kalaç, Cansu Çetin


Başantrenör: Zoran Terzic


Vakıfbank: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Kara Bajema, Ayça Aytaç (L), Derya Cebecioğlu, Nika Daalderop


Başantrenör: Giovanni Guidetti


Setler: 22-25, 14-25, 22-25, 12-15


Süre: 92 dakika (25, 22, 25, 20)

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