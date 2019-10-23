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2023 Dragon Dünya Şampiyonası Bodrum'da

Uluslararası Dragon Birliği (IDA), 2023 Dragon Dünya Şampiyonası’nın Bodrum’da yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Uluslararası Dragon Birliği (IDA), 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'nın Bodrum'da yapılmasına karar verdiğini açıkladı.


Uluslararası Dragon Birliği, Sanremo - İtalya'da düzenlenen Dragon 90. Yıl Yarışları'nda genel kurulunu gerçekleştirirken, 2023 yılında yapılacak Dragon Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasına karar verdi. Böylece Bodrum; 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'nın ardından 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

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