2023 Dragon Dünya Şampiyonası Bodrum'da

Uluslararası Dragon Birliği (IDA), 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'nın Bodrum'da yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Uluslararası Dragon Birliği, Sanremo - İtalya'da düzenlenen Dragon 90. Yıl Yarışları'nda genel kurulunu gerçekleştirirken, 2023 yılında yapılacak Dragon Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasına karar verdi. Böylece Bodrum; 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'nın ardından 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.