2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İsrail: 1- Türkiye: 0

maçında karşılaştığı İsrail'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Milliler, bu sonuçla grupta dördüncü mağlubiyetini almış oldu.

Stat: Hamoshava

Hakemler: Ewa Augustyn, Aleksandra Prus, Katarzyna Wojs

İsrail: Beilin, Goor (Awad dk. 85 ?), Elinav, Nakav, Achtel, David (Shtainshnaider dk. 79), Avital (Chitman dk. 62), Salmihujic, Hazan (Kats dk. 78), Sommer (Kuznezov dk. 84 ?) Beck

Yedekler: Cohen, Rubin, Avrahami, Sharabi, Schulamann

Teknik Direktör: Gili Landau

Türkiye: Selda Akgöz, Didem Karagenç, İpek Kaya, Kezban Tağ, Berna Yeniçeri (Ece Tekmen dk. 72), Emine Ecem Esen (Büşra Kuru dk. 72), Ebru Topçu, Ece Türkoğlu, Elif Keskin (Arzu Karabulut dk. 87 ?), Birgül Sadıkoğlu (Busem Seker dk. 29), Yağmur Uraz

Yedekler: Ezgi Çağlar, Fatma Şahin, Dilan Yeşim Taşkın, Ümran Özev, Sedanur Incik, Kader Hançar, Cansu Gürel, Melike Öztürk

Teknik Direktör: Necla Kırağası

Gol: Eliva (dk. 40) (İsrail)

Sarı kartlar: Beck, Goor, Nakav, Achtel (İsrail), Elif Keskin (Türkiye)