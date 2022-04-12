2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İsrail: 1- Türkiye: 0

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H grubu 8.
maçında karşılaştığı İsrail'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Milliler, bu sonuçla grupta dördüncü mağlubiyetini almış oldu.
Stat: Hamoshava
Hakemler: Ewa Augustyn, Aleksandra Prus, Katarzyna Wojs
İsrail: Beilin, Goor (Awad dk. 85 ?), Elinav, Nakav, Achtel, David (Shtainshnaider dk. 79), Avital (Chitman dk. 62), Salmihujic, Hazan (Kats dk. 78), Sommer (Kuznezov dk. 84 ?) Beck
Yedekler: Cohen, Rubin, Avrahami, Sharabi, Schulamann
Teknik Direktör: Gili Landau
Türkiye: Selda Akgöz, Didem Karagenç, İpek Kaya, Kezban Tağ, Berna Yeniçeri (Ece Tekmen dk. 72), Emine Ecem Esen (Büşra Kuru dk. 72), Ebru Topçu, Ece Türkoğlu, Elif Keskin (Arzu Karabulut dk. 87 ?), Birgül Sadıkoğlu (Busem Seker dk. 29), Yağmur Uraz
Yedekler: Ezgi Çağlar, Fatma Şahin, Dilan Yeşim Taşkın, Ümran Özev, Sedanur Incik, Kader Hançar, Cansu Gürel, Melike Öztürk
Teknik Direktör: Necla Kırağası
Gol: Eliva (dk. 40) (İsrail)
Sarı kartlar: Beck, Goor, Nakav, Achtel (İsrail), Elif Keskin (Türkiye)