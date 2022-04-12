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2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İsrail: 1- Türkiye: 0

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H grubu 8.

maçında karşılaştığı İsrail'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Milliler, bu sonuçla grupta dördüncü mağlubiyetini almış oldu.



Stat: Hamoshava


Hakemler: Ewa Augustyn, Aleksandra Prus, Katarzyna Wojs


İsrail: Beilin, Goor (Awad dk. 85 ?), Elinav, Nakav, Achtel, David (Shtainshnaider dk. 79), Avital (Chitman dk. 62), Salmihujic, Hazan (Kats dk. 78), Sommer (Kuznezov dk. 84 ?) Beck


Yedekler: Cohen, Rubin, Avrahami, Sharabi, Schulamann


Teknik Direktör: Gili Landau


Türkiye: Selda Akgöz, Didem Karagenç, İpek Kaya, Kezban Tağ, Berna Yeniçeri (Ece Tekmen dk. 72), Emine Ecem Esen (Büşra Kuru dk. 72), Ebru Topçu, Ece Türkoğlu, Elif Keskin (Arzu Karabulut dk. 87 ?), Birgül Sadıkoğlu (Busem Seker dk. 29), Yağmur Uraz


Yedekler: Ezgi Çağlar, Fatma Şahin, Dilan Yeşim Taşkın, Ümran Özev, Sedanur Incik, Kader Hançar, Cansu Gürel, Melike Öztürk


Teknik Direktör: Necla Kırağası


Gol: Eliva (dk. 40) (İsrail)


Sarı kartlar: Beck, Goor, Nakav, Achtel (İsrail), Elif Keskin (Türkiye)

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