2023 NBA All-Star ilk 5'leri açıklandı

NBA'de gelenek haline gelen oylama sistemiyle farklı takımlardaki basketbolculardan oluşan ve 72.'si düzenlenen “NBA ALL-STAR” 2023, organizasyonunun kaptanlar ve takımlarının ilk 5'leri belli oldu.

NBA'de her sene düzenlenen “NBA ALL-STAR” 2023 maçında parkede olacak basketbolcular açıklandı. İlk olarak 1971 senesinde düzenlenmeye başlayan organizasyon, bu seneyle birlikte 72. kez seyirciyle buluşacak.

ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena'da 20 Şubat tarihinde TSİ 04.00'de oynanacak karşılaşmada boy gösterecek isimler, taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının yüzde 25'er oylamasıyla takım kaptanları ve takımların ilk 5'i belirlendi. Doğu ve batı konferansının mücadelesine tanık olacak heyecanlı karşılaşmada, takım kaptanları Giannis Antetokounmpo ve Lebron James oldu.

2023 NBA All-Star Batı Konferansı ilk 5'i:

Lebron James (Kaptan) (Los Angeles Lakers)

Nikola Jovic (Denver Nuggets)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

2023 NBA All-Star Doğu Konferansı ilk 5'i:

Giannis Antetokounmpo (Kaptan) (Milwaukee Bucks)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Lebron James'in üst üste 19. All-star maçı

LeBron James, kariyerinde üst üste 19. kez All-Star'da parkede olacak. NBA tarihinde bunu başaran ilk oyuncu olan James, aynı zamanda art arda 6. kez en çok oyu alarak takım kaptanı olmayı da başardı. Lebron, verilen oylar sonucunda All-Star'a seçilen oyuncular arasında maç öncesi yapılacak programda Giannis Antetokounmpo ile 2023 NBA All-Star'da kendi takımlarını oluşturacak.