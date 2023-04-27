2023'ün ilk çeyreğinde Akbank'tan Türk ekonomisine 843 milyar TL kredi desteği

Akbank, 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisine 843 milyar TL kredi sağladığını ve 2 milyar 375 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 10 milyar 711 milyon TL konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı.

Akbank, 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın 2023 birinci çeyrek finansal sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, “Öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. Başta arama kurtarma ekipleri olmak üzere bölgede olağanüstü bir emekle çalışan herkese teşekkür ederiz. Deprem sonrasında başlatılan yardım seferberliğinde önemli bir rol üstlenen Türk Bankacılık Sektörünün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Afetin ilk anlarından itibaren tüm gücüyle çalışan bankamız, deprem yaralarının sarılması ve bölgenin kalkınması için destek olmayı sürdürecektir” dedi.

“2023'ün ilk çeyreğinde ekonomimize 843 milyar TL kredi desteği sağladık”

Rakamlara ilişkin bilgi veren Binbaşgil, “2023'ün ilk çeyreğinde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 677 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 843 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 819 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 259 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 18,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2 milyar 375 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 10 milyar 711 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Bizi daima ileriye taşıyan ve en iyisini yapmaya teşvik eden müşterilerimize, hissedarlarımıza ve bankamızı başarıdan başarıya taşıyan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.