2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Ermenistan: 1 - Türkiye: 1 (İlk yarı)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Ermenistan ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Hovhannisyan'ın içeriye çevirdiği topta Ozan Kabak'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Merih Demiral'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Beglaryan'da kaldı.
35. dakikada sağ taraftan Onur Bulut'un pasında topu alan Orkun Kökçü ceza yayının sağından uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Vazgen
Hakemler: Sanchez Martinez, Raul Cabanero, Inigo Prieto
Ermenistan: Arsen Beglaryan, Kamo Hovhannisyan, Taron Voskanyan (Mkrtchyan dk. 28), Varazdat Haroyan, Arutiunian, Nayair Tiknizyan, Uguchukwu Iwu, Eduard Spertsyan, Lucas Zelarayan, Noberto Briasco, Tigran Barseghyan
Yedekler: Zhirayr Margaryan, Erjanik Ghubasaryan, Khoren Bairamyan, Karen Muradyan, David Davidian, Vahan Bichakhchyan, Edgar Babayan, Sargis Adamyan
Teknik Direktör: Joaquin Caparros
Türkiye: Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söğüncü, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Enes Ünal
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Arda Güler, Cenk Özkaçar
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Goller: Hovhannisyan (dk. 10) (Ermanistan), Orkun Kökçü (dk. 35) (Türkiye)
Sarı kartlar: Onur Bulut, Merih Demiral (Türkiye), Mkrtchyan (Ermenistan)