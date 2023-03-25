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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Ermenistan: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Ermenistan’ı 2-0 mağlup etti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Mert'in degajında orta sahanın sağında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza sahasının içine kadar topu sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beglaryan'da kaldı.


57. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem'in pasında Hakan'ın şutu üstten auta attı.


64. dakika Enes'in ara pasında ceza saha yayı içinde topla buluşan Kerem'in yerden sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 1-2



Stat: Vazgen


Hakemler: Sanchez Martinez, Raul Cabanero, Inigo Prieto


Ermenistan: Arsen Beglaryan, Kamo Hovhannisyan, Taron Voskanyan (Mkrtchyan dk. 28, Bairamyan dk. 54), Varazdat Haroyan, Arutiunian, Nayair Tiknizyan, Uguchukwu Iwu, Eduard Spertsyan, Lucas Zelarayan (Adamyan dk. 75), Noberto Briasco, (Bichakhchyan dk. 76), Tigran Barseghyan


Yedekler: Zhirayr Margaryan, Erjanik Ghubasaryan, Khoren Bairamyan, Karen Muradyan, David Davidian, Edgar Babayan


Teknik Direktör: Joaquin Caparros


Türkiye: Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral (Salih Özcan dk. 45), Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Orkun Kökçü (İsmail Yüksek dk. 74), Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu (Eren Elmalı dk. 74), Cengiz Ünder, Cenk Tosun (Kerem Aktürkoğlu dk. 45), Enes Ünal (Umut Nayir dk. 85 ?)


Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci, Samet Akaydın, Arda Güler, Cenk Özkaçar


Teknik Direktör: Stefan Kuntz


Goller: Hovhannisyan (dk. 10) (Ermanistan), Orkun Kökçü (dk. 35), Kerem Aktürkoğlu (dk. 64) (Türkiye))


Sarı kartlar: Onur Bulut, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüsek (Türkiye), Bairamyan, Mkrtchyan, Spertsyan, Barseghyan, Haroyan (Ermenistan)

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