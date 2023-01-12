2024 yılında elektrik enerjisi yenilenebilir enerji ve verimlilikten sağlanacak

Sürdürülebilir Enerji Zirvesi'nde açıklamalar yapan BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, “Son dönemde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2024 yılında kullanmış olacağımız elektrik enerjisinin tümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından ve verimlilikten sağlayacağız. Doğal gazda sadece son 4 yılda 800 milyon metreküpün üzerinde gaz tasarruf etmiş durumdayız” dedi.

BOTAŞ ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5'inci Sürdürülebilir Enerji Zirvesi başladı. Enerjide sürdürülebilirlik ve verimlilik konularına dair politika ve projelerin gündeme alındığı zirveye enerji sektöründen yurtiçinden ve yurtdışından birçok şirketin üst düzey temsilcileri katıldı.

“Son 4 yılda 800 milyon metreküpün üzerinde gaz tasarruf ettik”

Zirvede açıklamalarda bulunan BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, “Ülkemiz adına yapmış olduğumuz çalışmaları burada katılımcılarla paylaştık. Özellikle enerji verimine dönük yapmış olduğumuz yenilenebilir enerjiye dönük ortaya koyduğumuz yeni projeler ve iddialı rakamlarımızla sektörümüzü buluşturduk. Doğal gazda sadece son 4 yılda 800 milyon metreküpün üzerinde gaz tasarruf etmiş durumdayız” dedi.

“Tüm enerjilerimizi yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız”

Şirket olarak hedeflerinden ve yenilenebilir kaynaklardan bahseden Özcan, “Bugün BOTAŞ olarak sürdürülebilir enerji zirvemizin beşincisini gerçekleştirdik. Sektörden yurt içinden ve yurt dışından oldukça yoğun bir katılım oldu. Bizim de tabi temelde yapmış olduğumuz çalışmaların özünde her daim verimlilik, çevre ve özü tamamen sürdürülebilirliğe dayalı konular var. Bugünkü sunumumuzun da başlığı birbiriyle bağlanan yaşamlar. Yani dünya üzerindeki tüm yaşamların birbiriyle bağlı olduğu dolayısıyla sürdürülebilirlik politikasının da özünde bu olduğunu ortaya koyuyoruz ve bu anlamda ülkemiz adına yapmış olduğumuz çalışmaları burada katılımcılarla paylaştık. Özellikle enerji verimine dönük yapmış olduğumuz Yenilenebilir enerjiye dönük ortaya koyduğumuz yeni projeler ve iddialı rakamlarımızla sektörümüzü buluşturduk. Özellikle son dönemde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kısmetse 2024 yılında kullanmış olacağımız tüm elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından ve verimlilikten sağlayacağız. İnşallah bu yönüyle de tüm dünyaya örnek bir kuruluş olmaya devam edeceğiz. Özellikle petrol boru hatlarında ve doğal gazda kullanılan depolama tesislerimizde kullandığımız elektrik enerjisinin tamamını az önce bahsettiğim gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak dünyaya da çevreye de önemli bir katkı sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

“Doğalgaz hatlarıyla ilgili çalışmalarımız sonuç verdi”

Yapmış oldukları doğal gaz hatları optimizasyonunun sonuç verdiğini belirten Özcan, "Bundan 4 sene öncesine kadar yıllık üç yüz milyon kilovat saat düzeyinde olan elektrik tüketimimiz yapmış olduğumuz verimlilik çalışmalarıyla iki yüz elli milyon kilovat saate kadar düşürülmüş durumdayız. Ve burada artan kapasite. Gerçekleşen ilave yatırımlara rağmen bu denli düşüşün sağlanması verimlilikteki başarıyı ortaya koyuyor. Yine benzer şekilde doğalgaz hatlarıyla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar optimizasyonla ilgili gerçekleştirdiğimiz süreçler sonrasında sadece son dört yılda sekiz yüz milyon metreküpün üzerinde bir doğal gazı tasarruf etmiş durumdayız. Sekiz yüz milyon metreküp ne demek derseniz de ülkemizde bir Bolu ilinin yaklaşık yıllık tüketimini dört defa karşılayacak yani her yıl Bolu ilinin tüketimi kadar bir miktarı tasarruf etme başarısını bu yapmış olduğumuz çalışmalarla gerçekleştirmiş oluyoruz. Benzer şekilde örnek bir proje olarak bahsetmek istediğim Silivri Doğalgaz yeraltı depolama tesisi, Bu tesisimiz Avrupa'nın denizlerdeki en büyük doğal gaz depolama tesisi. Bu tesisimizin on beş milyon kilovat saati bulan enerji sarfiyatının tamamını oradaki dört noktadan karşılamış oluyoruz ve bununla birlikte yine burada yeni yapmış olduğumuz binaların çatısında yer alan GES'ler de binalarımızda kullanılan enerjiyi karşılayarak yeşil bina uygulamasının da oldukça güzel bir örneği” ifadelerini kullandı.