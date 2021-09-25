Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Ayvalık İş Forumu 2021'de katıldığı ‘Amaç Odaklı Şirketler' panelinde, şirketlerin var olma hedeflerini değerlendirirken bir şirketi başarıya götüren stratejiler hakkında da açıklamalarda bulundu. Aksoy, "2025 yılına kadar tüm dünyada 1 milyar insanın hayatına dokunacağız" dedi.

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, 24-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Ayvalık İş Forumu 2021'e sponsor oldu. İş dünyasının önemli temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, ‘Amaç Odaklı Şirketler' paneline konuşmacı olarak katıldı. Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner'in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği oturumda Engin Aksoy ile birlikte Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, ETİ CEO'su Hakan Polatoğlu ve Pegasus CEO'su Mehmet Nane yer aldı.

Amaç odaklı şirketlerin önümüzdeki dönemde, kârlılığın maksimizasyonundan çok, oluşturulan değerin optimizasyonuna odaklanmak ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek durumunda kalacağını söyleyen Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün bir şirket, müşterisi olsun olmasın, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olmak ve bu ihtiyaçları karşılayacak çözümler geliştirmek zorunda. Topluma hizmet götürmeyi yalnızca devletin sorumluluğu olarak görmemek gerekiyor. Ürün ve hizmetlerinizi pazarladığınız toplumun yalnızca tüketim ihtiyaçlarını değil, sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalısınız. Bu konunun çifte sorumluluk anlayışıyla değerlendirilmesi gerekiyor. Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor. Dolayısıyla, biz şuna inanıyoruz; eğer bu topraklarda faaliyet gösteriyorsak, yasalarda yazmayan sorumluluklarımızdan biri de ülkemizin sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek. Şirket olarak, şirketimizin ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role geniş bir perspektiften bakıyoruz. Yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, tüm dünyada “amaç odaklı bir şirket olma” hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda tüm dünyaya bir söz de verdik: 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Bunu da 3 alanda somut adımlar atarak yapıyoruz; birincisi, toplumun dijitalleşmesi için çalışmaya devam etmek, ikincisi, herkes için kapsayıcı olmak, toplumda geride kalanları da göz önünde bulundurarak çalışmak, üçüncüsü ise özellikle çevresel sürdürülebilirliğe odaklanarak gezegenimizi korumak".