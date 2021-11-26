2050 Büyükçekmece Vizyonu çalıştayı düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi “Gelecek Sizinle Gelecek” sloganıyla "2050 Büyükçekmece Vizyonu" çalıştayı düzenledi. Çalıştayda konuşan Başkan Akgün, “Çalıştay 6-7 ay sürecek ve Haziran ayının sonunda 2050 Büyükçekmece Vizyonu belgesini ortaya koyacağız” dedi.

Hızlı gelişen şehircilik, teknoloji ve çevresel koşullarda eğitim, ekonomi, kültür ve sosyal alanlarda 2050'nin Büyükçekmece'si için “2050 Büyükçekmece Vizyonu” çalıştayı başladı. Değerli konuşmacı ve katılımcılar eşliğinde gerçekleşen çalıştayda “Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları'', ‘'Kamusal Mekan ve Kıyı Politikaları'', Kentsel Dönüşüm, Ulaşım ve Alt Yapı Politikaları, Toplumsal Kapsayıcılık ve Katılımcı Yönetim, Gençlerin Gözünde Büyükçekmece'' konuları tartışılıyor. 2 gün sürecek olan çalıştay, 5 oturumdan oluşuyor.

“Esas söyleyeceklerimizi 6 ay sonra söyleyeceğiz”

Büyükçekmece'nin 2050 Vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bugün bir belediye başkanı olarak ekibimle beraber son derece anlamlı ve bizi mutlu eden, gelecek adına güzel bir çalıştay başlattık. 6-7 ay sürecek ve Haziran ayının sonu itibariyle 2050 Büyükçekmece vizyonu belgesini ortaya koyarak, paydaşlarımızla paylaşacağız. Neden 2050 dedik, çünkü Yeşil Mutabakat planı gereğince, Avrupa sera gazını 2050'de sıfırlayacağını ortaya koymuştur. Biz de 2050'yi bu nedenle belirledik. 2050 vizyonumuzu, 2050 ile ilgili geleceğimizi, Birleşmiş Milletler'in bugüne kadar iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadeleyi öne çıkartan birçok belgeleri imzaladık. Bu belgelere uyarak Avrupa'nın gittiği yolda şehirlerin daha yaşanabilir, korunabilir, sürdürebilir ve bu hizmetlerinde şehrin bütün katmanlarıyla ortaya koymasını hedefledik. Bu nedenle 2050 Büyükçekmece Vizyonunu bir yıldan beri çalışarak bugün başlattık. Söylenecek çok şey var ama esas söyleyeceklerimizi 6 ay sonra söyleyeceğiz” diye konuştu.