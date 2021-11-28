Bakırköy'de bir dükkandan 21 bin 500 TL değerinde alkol ve tütün mamulü çalan şahıs yakalandı.

Olay, 27 Eylül'de Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde dükkanın önüne gelen şahıslar, kapıyı yanlarında getirdikleri demirle açarak içeriye girdi. Hırsızlar 21 bin 500 TL değerinde alkol ve tütün mamulünü alarak kaçtı. 26 Eylül günü ise Esenyurt Örnek Mahallesi 1452. Sokak'ta park halinde bulunan aracın plakalarını söken hırsız kaçtı. İhbarlar üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iki olayı da gerçekleştirdiği belirtilen Servet C. yakalandı. 9 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Servet C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, iş yerinde yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.