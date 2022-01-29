214 bin TL'ye otomobil aldı, polisin telefonuyla şok yaşadı

İstanbul'da otel işletmeciliği yapan Beyhan Kılıçaslan'ın başı Ordu'da 214 bin TL'ye aldığı otomobil ile derde girdi.

Aracı satın aldıktan 10 ay sonra polisten gelen telefonla aracın çalıntı olduğunu öğrenen Kılıçaslan hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemede, Hakkari'de yanan başka bir aracın şase ve motor numaralarının araca monte edildiği ve aracın 'change' otomobil olduğunun anlaşılmasıyla Kılıçaslan ikinci bir şok yaşadı.

İstanbul'da otel işletmeciliği yapan Beyhan Kılıçaslan, geçen nisan ayında arkadaşı ile birlikte Ordu'ya gitti. Dönüş hazırlığı yaptıkları sırada, Ordu Ünye'de ekspertiz olan arkadaşının dükkanına gelen Ş.V. aracını satmak istediğini belirtti. Babasına otomobil almak isteyen Kılıçaslan, 214 bin TL'ye anlaşıp Hyundai marka aracı satın aldı. Ekspertiz ve sigorta kayıtlarından olumlu sonuç alan araç İstanbul'a geldikten 10 ay sonra, polisten gelen telefon ile çalıntı şüphesi olduğu gerekçesiyle incelemeye alındı. Detaylı hasar ve ekspertiz incelemesi için cebinden 2 bin TL veren Beyhan Kılıçaslan, aracının çalıntı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Satın aldığı araca muayene ve sigorta yaptıran Kılıçaslan, aynı zamanda Hakkari'de yanan başka bir aracın şase ve motor numarasının satın aldığı araca monte edildiğini öğrendi. Satın alıp 10 ay kullandığı aracının change oluğunu öğrenen Kılıçaslan'ın aracına tedbir konuldu.

Beyhan Kılıçaslan, ”Ordu'ya gezmeye gittim bir arkadaşım ile birlikte. Orada arkadaşımın ekspertiz dükkanı vardı oraya gelen bir araçtı. Aracı satıyoruz almak ister misiniz diye teklif ettiler. Biz de babama araba bakıyorduk, aracı alalım dedik. O dükkanda ekspertizini yaptırdık. Sonra notere gidip satışını aldık. Hasar kayıt sorgularını atmıştık onun öncesinde. Herkes nasıl araç alıyorsa ben de o şekilde araç aldım. İstanbul'a gelince aracı babamın üzerine yaptırdım, plakasını değiştirdim, kasko ve sigortası da yapıldı. Aracı 10 ay kullandıktan sonra karakoldan bizi aradılar. Araçla birlikte karakola gelmeniz gerekiyor dediler. Karakola gittiğimizde aracın change olduğunu, motor şase numaralarının değiştirildiği şüphesinin bulunduğu üzerine araca el koydular. Götürdük kendi ellerimizle aracı Yediemin otoparkına bıraktık. Daha sonrasında aracın İstanbul Teknik Üniversitesinde kriminal incelemeye gireceğini söylediler. İncelemeden sonra polis memuru aracın change olduğunu belirtti. Aracı o zaman 214 bin TL'ye almıştım. Şu an piyasa değeri 400-500 bin civarında. Devlet kurumlarına güvenerek aracımızı satın aldık ama sonradan araç çalıntı çıkıyor. Çok komik bir olaydır. Aracı bizden tekrar geri aldılar” şeklinde konuştu.

“Her türlü yasal yollara müracaatımızı yapacağız”

Avukat Boybey Çelik, ”Öncelikle dosyayla ilgili henüz tamamlanmış bir soruşturma bulunmamakta. Emniyet müdürlüğünce Gaziantep'te devam eden bir soruşturma söz konusu. Bu soruşturma kapsamında araç burada olduğu için buraya yazılan bir talimat sonucu araç müvekkilimden alınarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de change olup olmadığına dair tespit var. Biz sadece aracı teslim ettik ama olayla ilgili olarak daha detaylı anlamda açılmış dava söz konusu değil. Henüz soruşturma aşamasında olduğu için biz soruşturmanın biraz daha olgunlaşmasını bekliyoruz. Dolayıyla burada müvekkilimin mağduriyeti söz konusu. Biz bununla ilgili olarak da her türlü yasal yollara müracaatımızı yapacağız” ifadelerine yer verdi.