21'inci yüzyılın ebeveynleri ile uzmanlar MomTalks'ta bir araya geldi

Ebeveynliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan MomTalks 2019, alanında uzman ve tanınmış isimlere ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin kapsamlı anne-uzman buluşma platformlarından MomTalks, alanında uzman kişilerle aileleri Uğur Okulları ana sponsorluğunda Grand Pera Emek Sahnesi'nde bir araya getirdi. ‘Gelecek anneden başlar' sloganıyla üç yıldır düzenlenen MomTalks'ta; ‘İlham Veren Anneler', ‘Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum', '21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek' ve ‘Hayal Kuran Anneler' oturumlarıyla ilham veren hikayeler konuşuldu. Etkinlikte Doğa Rutkay, Tuluhan Tekelioğlu, Esra Akkaya, Aslıhan Onaran, Hande Birsay, Arzu Erkan Yüce, Mümin Sekman, Mehmet Şakiroğlu, Deniz Bayramoğlu, Akan Abdula ve Judith Malika Liberman gibi alanında profesyonel isimler konuşmacı olarak yer aldı.

"Önümüzdeki sene için çok daha güzel çok daha büyük hayallerimiz var"

Ebeveyn'lik söz konusu olduğu zaman anne ve babalar için çok fazla konu olduğunu belirten Gazeteci ve Ebeveyn Koçu Zeynep İşman, "Anne ve babalar herhangi gibi bir konuda çok fazla bilgiye anında ulaşabiliyorlar. Bu ne kadar doğru ya da kendileri için ne kadar uygulanabilir bir bilgi tartışılır. MomTalks'da bizim hedefimiz anne babalar için en doğru en temiz bilgiye direk yoldan ulaşmalarını sağlamak. MomTalks'la bu sene 3'üncü kez buluştuk ve her geçen gün daha da büyüyor. Bu sene gerçekten çok mutluyuz çünkü tahminimizden de fazla bir ilgi oldu. Önümüzdeki sene için çok daha güzel çok daha büyük hayallerimiz var. Türkiye'nin en kapsamlı ebeveyn ve uzman buluşma platformu diyoruz. Önümüzde ki yıllarda ise MomTalks bilirkişi olsun istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de tüm Türkiye'ye gidelim hiç gidilmedik il kalmasın tüm anne ve babalarla buluşalım istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İleriki yıllarda da bunu geniş kitlelere ulaştıracak şekilde sürdürebilmeyi istiyoruz"

MomTalks'ta şefkatli aile ve şefkatli toplum konularının öneminden bahseden MomTalks'un fikir annesi Dr. Bahar Eriş, "İlkini 2016 yılında yapmıştık. Bu 3'üncü etikliğimizde dopdolu bir içerik ile gerçekleşip gün boyu devam etti. İlham veren anneler, hayal kuran anneler, şefkatli aile, şefkatli toplum 21'inci yüzyılda çocuk yetiştirmek gibi çok önemli konularda uzmanlarla, aileleri bir araya geldi. İleriki yıllarda da bunu geniş kitlelere ulaştıracak şekilde sürdürebilmeyi istiyoruz" dedi.

"Çocuğunuzun hayata 1-0 önde başlayacak, sizler de göreceksiniz"

Etkinliğin ana sponsoru Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Çocuklarımızı geleceğe donanımlı bireyler olarak yetiştirmek büyük önem taşıyor. Onlara 5 dil ve 2 beceri kazandırmak gerekiyor. Nedir bu 5 dil ve 2 beceri: Ana dil, matematik, İngilizce, teknoloji ve insanlık dili. Çocuklarımızı anadilini çok iyi ve yetkin kullanan, bilimsel düşünebilen, İngilizceyi çok iyi konuşan, teknolojiyi çok iyi okuyabilen, anlayışlı, empati kuran ve sorumluluk bilinci olan bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bahsettiğim bu 5 dil çocuklarımızın donanımlı olması için onlara kazandırmamız gereken özellikler. Bunlara sanat ve spor becerilerini de eklemek gerekir. Bunlara önem verildiğinde çocuğunuzun hayata 1-0 önde başlayacağını sizler de göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"Tabletten internetten uzak kuklalarla doğanın içerisinde büyütüyorum çocuklarımı"

Yakın zamanda ikiz bebeklerini kucağına alan oyuncu Doğa Rutkay Kamal, "Kendi annemden yola çıkarak bazı konularda çok tutarlı bir anne olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı köşelerin olması ve bu köşelerin içindeki özgürlük alanlarının kıymetli olduğunu düşünüyorum. 40 yaşındayım ve ikizlerimi bakıcı olmadan kendim büyütüyorum. Tabletten internetten uzak kuklalarla doğanın içerisinde büyütüyorum çocuklarımı. Bana küçükken büyüdüğünde ne olacaksın dediklerinde mutlu olacağım diyordum. Ben küçükken çok mutlu bir çocuktum, çocuklarımı da bu şekilde yetiştirmek istiyorum ki gelecekte de mutlu ve iyi insanlar olabilsinler" dedi.

"Çocuklarımıza doğru bir rol model olalım"

Sanatçı Esra Akkaya yaptığı açıklamada şunlara yer verdi, “Annelik çok çekici bir altkimlik. Sadece annelik kimliği ön plana çıktığında çocuk için tek yönlü bir rol model olacaksınız. Çocuklarımız bizlerin tüm kimliklerini görmeli ki onlara doğru bir rol model olalım" ifadelerini kullandı.

"Çocuğunuzdan her geleni kabul edin, göreceksiniz ki aslında siz ona çok şey katmış olacaksınız"

Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu ise “Hayatınızda bir rol model olmalı ki onu örnek olarak çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Ben de oğlum Ömer'i anneannemden öğrendiğim masallarla büyüttüm. Hep çocuğuma örnekler vererek hayatımı anlattım. Siz kimseniz çocuğunuza da o şekilde bir rol model olun. Çocuğunuzdan her geleni kabul edin, göreceksiniz ki aslında siz ona çok şey katmış olacaksınız” diye konuştu.