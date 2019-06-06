22 bin dolar değerinde altın ve gümüş çalan şüpheli yakalandı

Fatih'te girdiği bir işyerinden 22 bin dolar değerinde altın ve gümüş yüzük çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, şüpheliyle birlikte bin 410 adet de gümüş yüzük ele geçirildi.

Olay, geçtiğimiz 21 Mayıs tarihinde Fatih Molla Fenari Mahallesi Mesih Mehmet Paşa Sokak üzerindeki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. iş yerinin kapısının menteşelerinin kesildiğini ve aletlerin kapının yanında bırakıldıktan sonra içeride bulunan 22 bin dolar değerinde gümüş yüzük ve alyansın çalındığı ifadesini vererek polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda bir şahsın içeriye girerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Yüzünü gizleyerek içeriye giren şüphelinin merdivenlerden yukarı çıkarak hırsızlık yaptığı tespit edildi. Eşkali belirlenen Erkan T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahısla birlikte bin 410 adet gümüş yüzük ve alyans ele geçirildi.

Şubede sorgulanan ve daha önceden emniyette “hırsızlık” suçundan kaydı olan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.