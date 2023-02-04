22 yaşındaki güvenlik görevlisi kadın, burun estetiği ameliyatında öldü

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Seher Kılıççı, aynı ilçede bulunan özel bir tıp merkezinde kendisine yapılan burun estetiği ameliyatı sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kılıççı'nın cenaze namazında tabutunun üstüne gelinlik konulması ise yürekleri dağlarken ailenin şikayetçi olacağı öğrenildi.

Olay, dün Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanede yaşandı. 22 yaşındaki üniversite mezunu güvenlik görevlisi Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatına girdi. Ameliyat sonrası komplikasyon geliştiği iddia edilen Kılıççı bir daha uyandırılamadı. Kılıççı buradan başka hastaneye sevk edilirken ambulansta da öldüğü iddia edildi. Yaşanan olay sonrası ailenin şikayetçi olduğu öğrenildi. Kılıççı'nın cenazesi bugün Silivri Zeki Çevik Camii'nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlandı. Kılıççı'nın tabutun üstüne ise gelinlik konulması ise görenleri yüreklerini dağladı.