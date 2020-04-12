22 yaşındaki İTÜ'lü genç korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gencin ölümü ailesini, arkadaşlarını yasa boğdu. İTÜ de Kılıçkaya'nın ölümü ile başsağlığı mesajı yayınladı. İTÜ'den yapılan açıklamada, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.