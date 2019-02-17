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22 yıl sonraki randevuyu Fatih Terim kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 22 yıl 5 ay 25 gün sonra rakip oldu.

Mücadeleden Terim galip ayrıldı.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa -Galatasaray karşılaşması iki takım teknik adamının da yıllar sonra tekrar rakip olmasına neden oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son olarak 23 Ağustos 1996 yılında oynanan lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçta Terim Galatasaray'ı, Denizli de Kocaelispor'u çalıştırıyordu. Müsabaka ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.


İki teknik toplam 22 yıl 5 ay 25 gün sonra birbirlerine tekrar rakip oldu. Mücadeleden Fatih Terim galip ayrıldı.


Bu maçla birlikte 8 kez karşılaşan iki teknik adam 3'er kez galibiyet sevinci yaşadı, 2 kez de berabere kaldı.

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