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22. zafer müze önünde

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray’ın, statta bulunan müzenin önüne ‘22’ sayısının maketi konuldu.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın, statta bulunan müzenin önüne ‘22' sayısının maketi konuldu.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun şampiyonu Galatasaray, kupasını Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sene kariyerindeki 22. zaferi ise ölümsüzleştirildi. Türk Telekom Stadı'nın içinde bulunan müze önünde üzerinde 22 yazılı özel taşlarla süslenmiş dev maket kondu.


Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu maketin önünde bol bol fotoğraf çektirerek, 22. zaferlerini ölümsüzleştirdiler.

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