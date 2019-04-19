23 Nisan Çocuklar Ülkesi'nde festival havasında geçecek

KidZania İstanbul, dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şenliklerle kutlayacak.

Çocukların 100'den fazla mesleği eğlenerek deneyimlediği Çocuklar Ülkesi KidZania, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı festival tadında kutlayacak. Sabah saat 10.00'da kapılarını açacak olan KidZania, akşam 20.00'ye kadar açık olacak. KidZania, bayrama özel etkinliklere de sahne olacak. Meydanda büyük bir yapbozun tamamlanacağı Çarkıfelek oyunu, sanat atölyesinde hamurdan Türk bayrağı yapılması, alçı atölyesinde el izi uygulamaları ve boyama kitabı hediyesi bunlardan bazıları. Aynı zamanda, KidZania'nın öğrenme hakkını savunan kahramanı Urbano'nun doğum gününün de kutlanacağı 23 Nisan'da KidZania'ya gelen minikler bayram neşesini doyasıya yaşayacak.