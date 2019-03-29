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23 Nisan coşkusu ile tüm çocuklar rengarenk

DeFacto, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın heyecanını küçük beyefendiler ve hanımefendilerle paylaşıyor.

DeFacto, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanını küçük beyefendiler ve hanımefendilerle paylaşıyor.



Giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren DeFacto, çocukların mutluluğunu yansıtan koleksiyonlarına 23 Nisan'da bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Buna göre, çocukların hayal dünyalarına renk katan en trend parçalardan oluşan koleksiyon 23 Nisan coşkusuyla özel olarak hazırlandı. Kırmızı, beyaz ve mavi renklerin ağırlıklı olduğu koleksiyon, birbirinden farklı ve tarz kombin seçenekleri sunuyor.



Küçük prensesler için rengarenk tütülü etekler bu bayram sim işlemelerle parıldıyor. Omuz detaylı tişörtlerin yanı sıra, payetlerle işlenen kalp, yıldız ve kelebek desenleri hanım efendilerin şıklığını tamamlıyor. Tarzıyla ön plana çıkan küçük beyefendilerin chino pantolonları, gömlekler ve polo yaka tişörtlerle kombinleniyor. 23 Nisan ruhunu ve heyecanını yansıtan Atatürk imzası ve silüeti baskılı tişörtler gönülleri fethediyor.



Minik hanımefendi ve beyefendilerin şıklıklarını tamamlayacak ayakkabı ve çanta seçenekleri de bu koleksiyonda yer alıyor.

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