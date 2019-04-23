23 Nisan coşkusunu helikopter gezisiyle yaşadılar

Bağcılar Belediyesi tarafından 23 Nisan'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Başkanla Süper Gezi' etkinliği bu yıl da renkli görüntüler oluşturdu. Bu kapsamda kurayla belirlenen ilk kez helikoptere binme fırsatı yakalayan 23 çocuk, 23 Nisan coşkusunu helikopter gezisiyle yaşadı.

Bağcılar Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen 'Başkanla Süper Gezi' etkinliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Belediye tarafından bu yıl 78 bin adet “Başkanla Süper Gezi/Keşfe Yolculuk 2” adlı çizgi formatta dergi hazırlandı. Dergiler, ilçedeki ilkokul ile ortaokulların 5'inci ve 6'ncı sınıflarında okuyan öğrencilere dağıtıldı. Seri numaralı bu dergileri okuyan öğrenciler arasında noter huzurunda çekiliş yapıldı. Kurayla belirlenen 23 çocuk bu sene Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İstanbul'u havada gezerek kutladı. Beyoğlu Haliç Parkı'na gelen çocukların heyecanı görülmeye değerdi. İlk kez helikoptere binme fırsatı yakalayan 23 çocuk, Başkan Lokman Çağırıcı'ya helikopter turu için teşekkür etti. Helikopter gezisine katılan öğrenciler tarihi Yarımada ile turistik mekanları gökyüzünden görme imkanı buldu.

"Bizzat rehberliği de kendim yapıyorum"

Esas amaçlarının çıkardıkları dergi ile çocuklara okuma alışkanlığı kazandırıp bilgilendirmek olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmaların içerisinde bir proje de 23 Nisan ile alakalı idi. Belli sınıflara bir proje hazırladık. Her yıl bir tema belirleyerek bir dergi yaptırıyoruz. Dergimizin üzerinde bir numara var. Çocuklarımız o dergileri okudular. Buradaki esas amacımız çocuklarımıza hem okuma alışkanlığı kazandırmak hem de o temanın içerisindeki konuyu çok daha iyi öğretmek. Derginin üzerindeki numaraları noter huzurunda kura çektik. Helikopterle 23 kişiyi gezdireceğimiz için 23 kura çektik. Bugün de burada helikopterle İstanbul turu atacağız. Tarihi yerleri çocuklarımıza anlatacağız. Bizzat rehberliği de kendim yapıyorum. Daha önce İstanbul'un üzerinde defalarca uçtuğum için az çok İstanbul'un tarihini biliyoruz “ diye konuştu.

‘Çocuklar çok mutlu oldular'

Helikoptere bindiği için Başkan Lokman Çağırıcı'ya özel bir resim yapıp hediye ettiğini söyleyen 8 yaşındaki Hayrulnisa Fidan, “ Yukarıda çok güzel şeyler hissettim. Çok mutlu oldum. Noter huzurunda bana çek çıktı ve ben helikoptere bindim. Lokman amca beni helikoptere bindirdiği için ben güzel bir resim yapıp ona verdim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gezdik. Topkapı Sarayı'nı gezdik. Dolmabahçe Sarayı'nı gezdik. Hatta deniz bile gördük. Arabalar ve çok güzel evler gördük. 23 Nisan her çocuğun hakkı. Bütün arkadaşlarımın da bu helikoptere binmesini istiyorum. Bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun “ dedi.

Helikoptere binerken ilk başta korktuğunu ama sonra alıştığını ifade eden 9 yaşındaki Nehir Yıldırım “ İlk başta korktum ama şu an çok iyiyim. İyi ki binmişim dedim. Helikoptere bindiğim için çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu bence. Keşke herkese çıksa ve herkes binse. Lokman Çağırıcı'ya çok teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiği için. İstanbul'u havadan görmek çok güzel. Bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun “ dedi.