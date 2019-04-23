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23 Nisan Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı

Küçükçekmece’de 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar palyaço gösterileri, renkli oyunlarla doyasıya eğlendi.

Küçükçekmece'de 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar palyaço gösterileri, renkli oyunlarla doyasıya eğlendi. Etkinlikte konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Atatürk'ün önemine değinerek, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir bayramı çocuklara armağan edecek kadar, çocuk bayramı yapacak kadar, büyük bir devlet adamı, büyük bir milliyetçi ve cumhuriyetçi olduğunu ispat etmiştir" diye konuştu.


Küçükçekmece Belediyesi Fevzi Çakmak Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan çocuklar palyaço gösterileri, renkli oyunlar ve şarkılarla doyasıya eğlendi. Sefaköy Kültür Merkezi Halk Oyunları topluluğu da etkinlikte sahne aldı. Çocuklar halk oyunları eşliğinde keyifli bir zaman geçirdi.


"Büyük bir devlet adamı olduğunu ispat etmiştir"


Etkinlikte konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Atatürk'ün önemine vurgu yaparak, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir bayramı çocuklara armağan edecek kadar, çocuk bayramı yapacak kadar, büyük bir devlet adamı, büyük bir milliyetçi ve cumhuriyetçi olduğunu ispat etmiştir. Değerli Küçükçekmeceliler başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çok değerli silah arkadaşlarını, ülkemiz uğruna şehit olmuş bu mertebeye ulaşmış tüm şehitlerimizi, birkaç gün önce kaybettiğimiz şehitlerimize, yakınlarına, silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.


Etkinliğin çok güzel geçtiğini belirten çocuklardan Nevin Akbudak, "Gayet güzel çocuklarda memnun teşekkür ediyoruz" dedi Nehir Akısarlı ise "Çok güzel geçiyor belediyemize teşekkür ediyoruz. Çocukları eğlendirmeye getirdik" dedi.

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