23 Nisan'da 750 çocuk Sancaktepe'de buluştu

Sancaktepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları iftar yemeğinde ağırladı. Etkinliğe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı.

Sancaktepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları iftar sofrasında misafir etti. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancak Palas'ta düzenlenen iftar programına çocuklar katıldı. Etkinliğe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı. Düzenlenen programda, Sancaktepe'de bulunan Bilgi Evlerinden 550 öğrenci olmakla birlikte toplam 750 öğrenci iftara katıldı. İftar saatinden önce çocuklar, Bilgi Evi Çocuk Korosu'nun verdiği müzik ziyafetine eşlik etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ezan okunmasıyla çocuklar birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Çocuklarımızın ülkemize çok büyük katkıları olacağına inanıyorum”

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ”Gün başladığı andan itibaren evlatlarımızın cıvıl cıvıl sesleri ile güne başladık. Bu güzel Ramazan akşamında siz güzel çocuklarımızla iftar sofrasında buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Her birinizin başarısı bizim göğsümüzü kabartıyor. Ben inanıyorum ki Sancaktepe'de eğitime verdiğimiz destek ile çok güzel çocuklarımız yetişecek. Burada yetişen çocuklarımızın ülkemize çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Belediyemizin 20'nin üzerindeki Bilgi Evi ile çocuklarımıza sunduğu imkanlar çok geniş. Hem zihnen hem bedenen Sancaktepe'deki evlatlarımızın gelişimine katkıda bulunuyor. 23 Nisan vesilesiyle bütün çocuklarımızın 23 Nisanı'nı buradan tebrik ediyor ve hayat boyu başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Bu bayram biz çocukların bayramı”

İftara katılan Zeynep Betülay, ”Gerçekten çok eğlenceli bir gün. Çünkü bu bayram biz çocukların bayramı. Bize armağan olan bir bayram. Böyle bir program yapıldığı için öncelikle teşekkür ederim. Arkadaşlarım ile birlikte buradayız. Çok eğleniyoruz” dedi. Mısırlı kardeşlerden Abdullah Haşova ise, "Gün boyu kardeşimle beraberdik. Okuldan evimize gittik. Evden de bilgi evine gittik. Oradan da buraya geldik. Çok eğlenceli bir program. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımız burada, hep birlikte iftarı bekliyoruz” dedi.