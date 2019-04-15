23 Nisan'da çocuklar için özel etkinlik

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında minik misafirler Çocuk Festivali'nde buluşacak.

Akbatı, 20-21 Nisan tarihlerinde Çocuk Festivali ile minik misafirlerini ağırlıyor. Yapılan duyuruya göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleşecek festivalde, sürdürülebilir yaşamın kapılarını aralayacak. Çevre bilinci çocuklara eğlenceli atölyeler ve tiyatrolarla aşılanacak.

Doğal beslenme, eğitim, sağlık ve çocuk psikolojisi alanında uzman söyleşilerin de yer alacağı festivalde, moderatörlük görevini Karnaval BabyJoy'da Yeşil Çocuk programı hazırlayan Aslı Dede üstlenecek.

20 Nisan Cumartesi günü başlayacak etkinliklerde ‘Rengarenk Kurabiyeler Yapıyoruz & Origami ile Tabağımızı Tasarlıyoruz' ile ‘Çocuk Yogası” atölyeleri gerçekleşecek. Ayrıca ‘Tabağım Renkli Hayatım Hareketli' çocuk tiyatrosunun Mapfre Sigorta katkıları ile sahneleneceği festivalde, ebeveynler için Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Doktor Didem Gülmez ile ‘Sağlıklı Yaşam için Renkli Besinler ve Tarifler' söyleşisi de yer alacak.

21 Nisan Pazar günü de ‘Rengarenk Sağlıklı Tatlı Atıştırmalık Yapıyoruz & Origami ile Tabağımızı Tasarlıyoruz' atölyesi ve ‘Tabağım Renkli Hayatım Hareketli' isimli çocuk tiyatrosu kaçıranlar için tekrarlanacak. Aynı zamanda Yeşil Çocuk ile Zumba etkinliği gerçekleşecek. ‘Annem Denetimde' hesabı ile sosyal medyada bilgilerini paylaşan Diyetisyen Gülden Kılınç Doğan, ‘Sağlıklı Beslen Sağlıkla Yaşa' söyleşisi ile merak edilenleri yanıtlayacak. Akbatı zemin kat havuz önünde saat 12.00-18.00 arasında gerçekleşecek olan festival tüm misafirlere ücretsiz olarak gerçekleşecek.