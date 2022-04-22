23 Nisan'da çocuklara özel hediyeler

Hepsiburada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan hediyeleri çocuklara ulaştırıyor.

Hepsiburada, ‘Bir Gülüş Yeter' projesinde, farklı konulardaki ihtiyaç sahipleriyle sosyal sorumluluk ve gönüllülük bağlamında ihtiyaçları karşılamak isteyen kişi ya da kuruluşları bir araya getiren online platform ‘İhtiyaç Haritası' ile iş birliği yapıyor. Şirket, ‘Bir Gülüş Yeter' projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara, dünya klasiklerini de barındıran eserler arasından seçilen kitaplar ve oyuncaklar armağan edecek.

‘İhtiyaç Haritası' koordinasyonunda belirlenecek okullarda okuyan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Hepsiburada'nın onlar için seçtiği kitap ve oyuncaklarla kutlayacak. Şirketin çocuklarla buluşturacağı kitaplar arasında, Tom Sawyer, Küçük Prens, Denizler Altında 20 bin Fersah gibi dünya edebiyatının klasik eserleriyle çocukların kişisel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, sanata ve müziğe yönlendirici oyun setleri ve oyuncaklar da yer alıyor.