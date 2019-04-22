23 Nisan'da çocuklara özel iletişim hattı

Turkcell'in dijital markası Lifecell, çocuklar için “ilk hat” paketi hazırladı.

Turkcell'in dijital markası Lifecell, anne babaların çocuklarına ilk cep telefonu hattı alırken yaşadıkları endişelere son vermeyi amaçlayan bir ‘ilk hat' paketi hazırladı. Yapılan duyuruya göre, ‘Lifecell İlk Hattım' aileler çocuklarına sadece güvenli bir hat değil aynı zamanda içerisinde Dijital Zeka, İngilizce eğitimi, okuma alışkanlığı kazandırma ve zaman yönetimi gibi çözümlerin de yer aldığı bir platform sunacak.

Açıklamaya göre söz konusu paket sayesinde ebeveynler çocuklarının güvenli internet kullanımını kontrol edebiliyor ve aynı zamanda kimlerle görüşeceğini belirleyebiliyor. Yine bu özel iletişim hattı ile internet kullanımında zaman yönetimi, reklamsız internet, kontrolsüz kullanım nedeniyle ortaya çıkacak yüksek faturaların engellenmesi gibi daha birçok özellik de anne ve babaların hizmetine sunuluyor. Pakete ek olarak çocuğum güvende özelliği sayesinde, anne babalar çocuklarını merak ettiğinde bulundukları yeri kolayca öğrenebiliyor.

“Geleceğin teminatı çocuklarımıza özel çözüm”

Türkiye'de 60 milyona yakın internet kullanıcısı olduğuna ve bunların büyük bölümünü gençlerin oluşturduğuna dikkat çeken Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Ömer Barbaros Yiş şunları söyledi:

“Türkiye'nin Turkcell'i olarak 8 - 14 yaş arasındaki çocuklarımızın da güvenli bir şekilde iletişim hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla sektörümüzde ezberleri bozacak yepyeni bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Lifecell İlk Hattım' ile bugüne kadar çeşitli endişeler nedeniyle çocuklarını mobil iletişimden uzak tutan ailelere eşi benzeri olmayan bir çözüm sunuyoruz. Bu hat sayesinde aileler, çocuklarının teknolojik açıdan sağlıklı bir iletişim kurmalarını ve onların teknolojinin nimetlerinden en iyi biçimde faydalanmalarını sağlayabilecek. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın yeni dijital çağa ayak uydurabilmeleri için onlara özel çözümler üretmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor ve böylesine özel bir günde bu hizmeti çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”