23 Nisan'da Kadıköy'de Atatürk anıtına çelenk sunuldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kadıköy'de çelenk sunma töreni gerçekleşti. Törene, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Kadıköy Rıhtım Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy'de bulunan bazı ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler, veliler ve çeşitli STK yetkilileri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören saygı duruşu ile devam etti. Ardından Atatürk anıtına Başkan Şerdil Dara Odabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan, siyasi partilerin ilçe başkanlığı yetkilileri ve STK yetkilileri tarafından çelenkler sunuldu.