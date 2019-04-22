23 Nisan'da öğrencilerden anlamlı proje

Ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kanser tedavisi gören çocuklar için 'Umut' oldu. Memorial Şişli Hastanesi Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlayan 'Umut Sergisi'nin gönüllü ressamları, kanser hastası yaşıtları için hissettiklerini tuvale döktü.

Çözüm Akademi Okulu öğrencileri tarafından KAÇUV yararına hazırlanan 'Umut' isimli resim sergisi Memorial Şişli Hastanesi Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. 5,6,7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin yaptığı resimlerin satışından elde edilen gelir vakfa bağışlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiren öğrenciler; ne hissettikleri, ne olmak istedikleri ya da şu an nerede olmayı umut ettikleri ile ilgili hayallerini 40 adet resimle anlatarak kanser konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

''Çocuklardan empati kurmalarını istedik''

Proje hakkında bilgi veren Resim Öğretmeni Ayşe Yüksel Kayalı, ''Biz aslında KAÇUV'un, 'nerede yaşam varsa, orada umut vardır' sloganından yola çıkarak, kanser tedavisi gören çocuklarımızın yaşamında bir ışık olmak için harekete geçtik.Kanserli çocuklarla empati kurmak ne demek? Bunu hissetmeleri ve anlamaları gerekiyordu. Öğrencilerim ile kanser farkındalığı ve bu projenin, kanser tedavisi gören çocuklar için hem maddi hem de manevi desteğinin önemini konuştuk. Hepsi çok heyecanlandılar ve projeye; 5,6,7 ve 8'inci sınıflar dahil oldu. KAÇUV'dan, hazırlamak istediğimiz resim sergisi içim bazı cümleler istedik. Tedavi gören çocukların ne hissettiklerini, ne olmak istediklerini ya da şu an nerede olmak istediklerini dair cümleler istedik. O cümleleri, benim öğrencilerim hayata geçirdiler. Umarım onların hayalindeki gibi resimler ortaya çıkmıştır. Birçok okul bu şeklide projelerde yer alır ve öğrenciler de bu tür sosyal sorumluluk projelerini daha çok gerçekleştirirlerse daha çok kişiye ulaşırız. Çocuklar da bu konunun önemini ne kadar anlarsa bir sonraki nesle de daha çabuk anlatır'' şeklinde konuştu.

''İyilik ve bağış yapmanın eğitimini aldılar''

Projeye destek veren, Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez şöyle konuştu: ''Okulun 10-14 yaş öğrencileri, KAÇUV'a bağışta bulunmak için resimler yaptılar. Sergide çok güzel, çok anlamlı resimler bulunuyor. Kanser hastası çocukların ideallerini ve hayallerini gerçekleştiren resimler bunlar. Davetlilerimize, ''Torunlarınız gelsin, torunlarınız satın alsın'' demiştik. Torunlar, harçlıklarından biriktirdikleri küçük bağışlar yaptı ve üstünü de dedelerle büyükanneler tamamladı. Bu o kadar güzel ve anlamlı bir tablo ki. Torunum Buse de bu güzel projeye destek verenler arasında yer aldı ve onunla gurur duyuyorum. Hem resimleri yapanlar hem de resimleri satın alanlar, iyilik yapmanın ve bağış yapmanın eğitimini almış oldular''.

Prof. Dr. Bingür Sönmez'in torunu Buse Sönmez de KAÇUV'un gönüllü en küçük destekçilerinden biri oldu. Beğendiği resim kendisi için satın alındıktan sonra Buse, biriktirdiği harçlığının bir miktarını vakfa bağışladı.

Kanser tedavi sürecinde okul yaşamından bir süre uzak kalan yaşıtları için büyük bir gönüllülük örneği gösteren öğrenciler de duygularını şu sözlerle dile getirdi:

5'inci sınıf öğrencisi Mert Ali Kaya, ''Bu proje kanserli çocuklara umut olabilmek için yapıldı. Bu resimlerin satın alınması hem bizim için hem de kanserli çocuklar için çok daha iyi olacak. Büyüklerimden tek istediğim şey, kanserli çocukların geleceği için bu resimleri satın almalarını istiyorum'' dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Zeynep Zülal Kaya, ''Aslında bu sene bizim için çok zorlu ama biz yine de yemek aralarında olsun, her fırsatta bu resimleri yapmak istedik. Çünkü gerçekten çok güzel bir farkındalık oluşturduk'' dedi.

7'nci sınıf öğrencisi Eylül Akdeniz, ''Bu projeyi duyduğum zaman bana biraz farklı gelmişti. İlk defa yaptığım için beni biraz zorladı. Ama hocamızın desteğiyle kendimi geliştirdim ve yaptığım resim ile kendimle gurur duyuyorum. Bize bu sergi için destek olan Memorial Hastanesine teşekkür ediyorum'' dedi.

7'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kurban, ''Bu resmi kendimi kanserli arkadaşlarımızın yerine koyarak, empati kurarak çizdim. Resmimin konusu baba ve oğul ilişkisiydi. Kendimi anlatarak resmi çizmeye çalıştım. Umarım beğenirler'' dedi.

Sergide 40 adet resim bulunurken, resimleri yapan öğrencilere sertifika verildi.