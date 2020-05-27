İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

23 yaşındaki futbolcu evinde ölü bulundu!

İngiltere 2.

Lig'de Morecambe forması giyen genç futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu.


Lig ekiplerinden Morecambe kulübünde forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, İngiliz basınında çıkan haberler üzerine, polisin ihbar sonrası Mbulu'un evine gittiği ve cansız bedenini buldukları belirtildi.


Mbulu'nu kulübü, ani ölüm sonrası resmi internet sitesinden şu paylaşımı yaptı:


"Morecambe kulübü olarak Mbulu'nun ölümünü öğrendik ve çok üzüldük. Bu üzücü ve zor zamanda Mbulu'nun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.