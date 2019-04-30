23 yıl önce koltuğunu devrettiği Halil'i mutlu gününde de yalnız bırakmadı

Hasan Akgün tam 23 yıl önce başkanlık koltuğuna oturttuğu Halil Eroğlu'nu en mutlu gününde de yalnız bırakmadı.

Hasan Akgün, 1996 yılında Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunda öğrenci olan Halil'i 23 Nisan günü makam koltuğuna oturtarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamıştı. 23 yıl önce belediye başkanlığı koltuğuna oturttuğu Halil'in düğününe de katılan Başkan Akgün, duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.

“Çocuklarımız geleceğimizin umududur”

Halil ve Ceren çiftini tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Halil 1996 yılında beni makamımda ziyaret etmişti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kendisini makam koltuğuma oturtarak bayramını kutlamıştım. Müdürlere talimatlarda bulunarak kısa süreliğine de olsa belediye başkanlığı görevini yapmıştı. Şimdi koca adam olmuş kendi ailesini kuruyor. Genç nesiller bizleri aydınlık günlere taşıyacaklardır. Gördüğüm bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün değil. Çocuklarımız geleceğimizin umududur” dedi.