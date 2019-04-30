İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

23 yıl önce koltuğunu devrettiği Halil'i mutlu gününde de yalnız bırakmadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün tam 23 yıl önce başkanlık koltuğuna oturttuğu Halil Eroğlu'nu en mutlu gününde de yalnız bırakmadı.


Hasan Akgün, 1996 yılında Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunda öğrenci olan Halil'i 23 Nisan günü makam koltuğuna oturtarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamıştı. 23 yıl önce belediye başkanlığı koltuğuna oturttuğu Halil'in düğününe de katılan Başkan Akgün, duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.



“Çocuklarımız geleceğimizin umududur”


Halil ve Ceren çiftini tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Halil 1996 yılında beni makamımda ziyaret etmişti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kendisini makam koltuğuma oturtarak bayramını kutlamıştım. Müdürlere talimatlarda bulunarak kısa süreliğine de olsa belediye başkanlığı görevini yapmıştı. Şimdi koca adam olmuş kendi ailesini kuruyor. Genç nesiller bizleri aydınlık günlere taşıyacaklardır. Gördüğüm bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün değil. Çocuklarımız geleceğimizin umududur” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.