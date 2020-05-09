İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da kısıtlamayla birlikte boşalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.



Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'da haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Korona virüs öncesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukta olduğu Taksim Meydanı kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarla birlikte boş kaldığı görüldü. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakentin sokakları ve caddeleri drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.