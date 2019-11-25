24 Kasım Öğretmenler Günü Kartal'da bayram havasında kutlandı

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde geleceğimiz olan çocukları yetiştiren öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kartal Belediyesi'nin düzenlediği kutlama etkinliklerinde bir araya geldi.

Kartal Belediyesi, Öğretmenler Günü'ne özel olarak Kartallı öğretmenlerin sevincine ortak olmak adına 22-24 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenledi.

İlk kutlama Kartal Belediyesi Kreşleri'nde görevli öğretmenlere

İlk olarak Kartal Belediyesi kreşlerinde minik Kartallıları yetiştiren, kreş öğretmenleri için kutlama programı düzenlendi. Kartal'da bulunan Vesta Restron'da gerçekleştirilen kutlamaya; Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ile birlikte kreş öğretmenleri katıldı. Samimi bir havada geçen kutlama etkinliğinde, kendilerini müziğin ritmine kaptıran kreş öğretmenleri doyasıya eğlendi.

Emekli öğretmenler unutulmadı

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, DİSK Emekli-Sen Kartal Şubesi tarafından organize edilen ve Kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim Çadırı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programında emekli öğretmenler ile bir araya gelerek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenler Ada Kartal Otel'de ağırlandı

Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Kartal'da bulunan okullarda görev yapan öğretmenleri, Ada Kartal Otel'de ağırladı.

Etkinliğe; Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar'ın yanı sıra Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yıldırım Demirci ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun profesyonel dansçıları tarafından Tango gösterisi gerçekleştirildi. Dans gösterisinin ardından ise Eda Özülkü ile Metin Özülkü sahne alarak en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yıldırım Demirci'ye ve sahne alan sanatçılara konser sonunda çiçek ve Kartal heykelciği takdim etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kartal Meydanı'nda tören düzenlendi ve törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene; Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün yanı sıra Kartal'da bulunan okulların müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin devamında, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öğretmenler Gününe özel muhteşem konser

Öğretmenler Günü'ne özel son etkinlikte ise ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, Kartallı öğretmenler için sahne aldı. Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda Kartallı sanatsever katıldı. Yaklaşık 2 saat süren konserde müzikseverleri coşturan sanatçı Kerem Görsev uzun süre ayakta alkışlandı.

Konser sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçı Kerem Görsev'e muhteşem konseri için teşekkür ederek Kartal heykelciği takdim etti ve yaptığı konuşmada başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.