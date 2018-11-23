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24 Kasım'da İSPARK'lar öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İSPARK’a ait il genelindeki bütün otoparklar öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İSPARK'a ait il genelindeki bütün otoparklar öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere jest yaptı. İBB iştiraki İSPARK'a ait il genelindeki tüm otoparkların öğretmenlere yarın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.



Öğretmen kartını göstermeleri yeterli olacak


İSPARK, İstanbul genelinde yaklaşık 500 noktada açık, katlı ve yol üstü otoparkları olmak üzere 100 bin araç kapasitesiyle hizmet veriyor. Öğretmenler, dilediği İSPARK noktalarından gün boyu ücretsiz faydalanabilecek. Bunun için otoparklardaki görevli personele öğretmen kartını göstermeleri yeterli olacak. Öğretmenler “İSPARK” cep mobil uygulamasını telefonlarına indirerek en yakın otoparkı bulabilir, boş ve doluluk oranını görebilir, navigasyon özelliği sayesinde otomatik rota oluşturabilir. Uygulama, tüm IOS ve Andorid işletim sistemine sahip cep telefonlarından ücretsiz indirilebilir.

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