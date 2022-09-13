“24 saatte kargo teslimatı projesini başlatıyoruz”

Şirketin YK Plus 24 hizmeti ile İstanbul, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon şehirleri arasında ulaştırılan kargolar, 24 saat içinde adresine teslim edilebilecek.

Son iki yılda hayata geçirdiği akıllı kargo dolapları, kargo otomasyon sistemleri, harita üzerinden canlı kargo takip sistemleri, teslimat gün tercih sistemleri gibi birçok proje ile kapasitesini 2 katına çıkaran Yurtiçi Kargo, şimdi de YK Plus 24 projesiyle belirlenen hatlarda 48 saat olan teslimat süresini 24 saate indiriyor. Proje kapsamında İstanbul'dan Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum illerine giden ve bu illerden İstanbul'a gelen kargolar, müşterinin tercihine göre tam 24 saat içinde teslim edilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yurtiçi Kargo Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, projenin detaylarını aktardı. Geçtiğimiz üç yıl içerisinde hem kapasite artışı hem de hız kazanma hedefiyle yeni projeler geliştirdiklerini aktaran Mustafa Canatan, YK Plus 24 ile acil ulaşması gereken şehirlerarası kargolar için müşterilerine yeni bir çözüm sunduklarını dile getirdi. Adı geçen şehirlerde, ister sözleşmesi olsun ister olmasın tüm müşterilerin YK Plus 24 gönderisi yapabileceğini aktaran Canatan, İstanbul, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum'da tüm Yurtiçi Kargo birimlerinden bu hizmetin alınabileceğini ifade etti.

Canatan, projenin şimdilik 5 şehirde karşılıklı olarak başlatıldığının altını çizdi ve talep olan şehirlere göre hat sayısının artırılacağını belirtti. Canatan, “Şimdilik hat sayımızı 10 olarak belirledik ve adı geçen şehirlerde karşılıklı olarak YK Plus 24 ürününü aktif ettik. Bu noktadan sonra müşterilerimizin talebi ve isteği büyük önem arz edecek. Müşterilerimizin taleplerine göre ürünümüzü genişletebilir, başka şehirlere de taşıyabiliriz. Biz bu ürünü genişleteceğiz ancak hangi şehirlerden başlayarak genişleteceğimizi müşterimizin talepleri belirleyecek” dedi.

“Havaalanı olan şehirlerin kargolarını uçuruyoruz”

Gelen taleplere göre havaalanı bulunan tüm şehirleri bu ürünün içine dahil edebileceklerini ifade eden Canatan, müşterilerin bu yöndeki taleplerini çağrı merkezlerinden, resmi sosyal medya hesaplarından ya da Yurtiçi Kargo birimleri üzerinden iletebileceğini belirtti.

“Odağımızda rakipler değil, müşterilerimiz var”

Şirketin müşteri taleplerini merkeze alan bir yapısı olduğunu belirten Canatan, “Yatırımlarımızı da her zaman bu bakış açısıyla gerçekleştiriyoruz. Bizim odağımızda rakiplerimiz değil, müşterilerimiz var. Başarıya giden yolun müşterilerimizin mutluluğundan geçtiğini biliyoruz” dedi.

Canatan, “Bildiğiniz üzere ülkemizde 40 yıl önce Yurtiçi Kargo'nun kurulması ile başlayan kargo yolculuğu, bugün hizmet verdiği alanlar ve sektör içerisinde faaliyet gösteren oyuncularıyla birlikte bir dev haline geldi. 40 yıl önce sadece birkaç kamyon ve birkaç şube ile başlayan bu büyük yolculuk, bugün dolaylı ve doğrudan milyonlarca insana istihdam sağlıyor. 80'lerin başında, internetin olmadığı, yolların, araçların, şimdiki modern şartlarda olmadığı, iletişimin kısıtlı olduğu bir dönemde çıktığımız bu yolda, yıllar içerisinde büyük değişim ve dönüşüm yaşayarak, her zaman en kaliteli hizmeti sunma motivasyonuyla bugünlere kadar geldik. Biz, aile olarak sektörümüzün çağın gereksinimlerine ayak uydurmasını, tercihten öte, sorumluluktan doğan bir zorunluluk olarak görüyoruz. Çünkü biz, görevimizi yerine getirirken bunun bir kamu hizmeti noktasında değere sahip olduğunun farkındayız. Yaptığımız işin ticari boyutu dışında kutsal bir boyutu da olduğunu düşünüyoruz. Bunun en bariz örneğini pandemide hepimiz yaşadık. O günlerde hatırlarsanız sokaklarda emniyet ve sağlık görevlilerinin dışında sadece biz vardık. Bu noktada işimizin topluma sağladığı faydayı anlatması bakımından pandemideki performansımızı çok önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

“Mutlu müşteriler için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”

Canatan, kargo sektörünün yaptığı yatırımların birçok sektöre fayda sağladığını belirterek, "Örneğin; bugün dev ekosistemler haline gelen e-ticaret sitelerinin ilk kurulduğu günlerde yanlarında biz vardık. Büyümelerine giden ticari yolculuklarında da yol arkadaşları bizdik. Hala da biziz. Aslında yaptığımız yatırımlarla elektronik ya da fiziksel fark etmeksizin tüm ticaretin önünü açıyor ve hızlandırıyoruz. İşte bu bakış açısı doğrultusunda, şirket olarak biliyoruz ki; kargo sektörüne yaptığımız yatırım, aslında ülke ticaretinin büyümesine, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu sebeple mutlu müşteriler için, geleceğimiz için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yurtiçi Kargo 40 yıldır olduğu gibi her zaman daha hızlı ve daha şeffaf iş modellerini hayata geçirmeye devam edecektir" açıklamalarında bulundu.