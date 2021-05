24 sanatçı, kadrajlarıyla Küçükçekmece'nin tarihine not düşecek

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Küçükçekmece deniz kenarında 7/24 kullanılabilecek sanat atölyeleriyle bir sanat merkezi ve sanatçı platformu olarak tasarlanan Sanat İstanbul, kültür-sanat hayatına ilk projesi ‘Kilometre +24' ile merhaba diyor. Küratörlüğünü fotoğraf ve sanat dünyasının tanınan isimlerinden Engin Özendes'in yaptığı proje kapsamında 24 fotoğraf sanatçısı, Küçükçekmece Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Belediye Başkanı Kemal Çebi ile bir araya geldi. 24 profesyonel sanatçı, proje kapsamında Küçükçekmece'yi görsel açıdan yeniden yorumlayarak, kentin tarihine kadrajlarıyla not düşecek.

Projenin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Başkan Kemal Çebi, “Sanatın hangi dalı olursa olsun bir kenti yönetirken yaşam kalitesini yükseltmeye çalışırken işin içinde sanat yoksa bu mümkün değil. Bu sebeple bizim de sanattan vazgeçmemiz mümkün değil. Ben Küçükçekmeceliyim. Çocukluğum burada geçti. Kendim büyürken, bu kentin de nasıl büyüdüğüne şahitlik ettim. Yüzmeyi gölde öğrendim, toprak sahalarda top oynadım, Küçükçekmece sokaklarında bisiklet sürdüm. Burada iyi ki dediğim anılarım çok fazla. Kentim büyürken, nelerin olmaması gerektiğini üzülerek izledim. Şimdi bunları değiştirebilme şansım var. Bir anlamda bu projeyle kentim ve anılarım ölümsüzleştirilerek, nesilden nesile aktarılacak. Bu yüzden heyecanım yüksek. Çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kilometre 24 projesi Küratörü Engin Özendes, “Buranın eski istasyon adı Kilometre 24. Projeyle 24 sanatçı, 24 bölgeyi fotoğraflayacak. Her yönüyle farklı bakış açılarından sanatçılar bir araya geldi. Küçükçekmece zaten çok renkli bir kent. Bu yönüyle proje ve kent birbirini tamamlıyor. Ruhu güzel bir proje ortaya çıktı” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve proje yönetmeni Güney Özkılınç ise, “Kilometre 24 bir fotoğraf buluşması. Aynı zamanda denizin ve gölün birleştiği noktaya inşa ettiğimiz Sanat İstanbul'un ilk işi. Sirkeci-Halkalı hattı 24 kilometre tuttuğu için projenin adını böyle koyduk. İleri ki kuşaklara 2000'li yılların Küçükçekmece'si nasıldı sorusunun yanıtı olabilecek bir çalışma olacak. Bu çalışma, Haziran ayı boyunca devam edecek. Çekimler sonunda bir sergi ve kitap sanatseverlerle buluşturulacak” diye konuştu.

Kentin tarihini kadrajlarıyla yeniden yazacaklar

Haziran ayı boyunca kenti fotoğraflayacak sanatçılar, toplantının ardından mekan ve fotoğraf sanatçısı eşleşmelerini gerçekleştirerek, Küçükçekmece'nin tarihi ve güncel yerleşim yerlerini gezdi.

Sergi ve kitap haline getirilecek

Küratör Engin Özendes tarafından her fotoğraf sanatçısından seçilen 2 adet fotoğraf, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu ev sahipliğinde sergilenecek. Ağustos ayında sanatseverlerle buluşacak olan fotoğraflar, Küçükçekmece metinlerinin de yer aldığı bir kitaba dönüşerek, kentin tarihine not düşülecek.

Kilometre 24 projesine katılan fotoğraf sanatçıları Ali Kabaş, Ali Öz, Altan Bal, Atilla Özdemir, Ani Çelik Arevyan, Birgül Koç, Can Mocan, Cengiz Akduman, Cengiz Karlıova, Gökhan Arer, Hakan Karatepe, İzzet Keribar, Jochen Proehl, Laleper Aytek, Mehmet Akgül, Murat Germen, Orhan Cem Çetin, Ömer Orhun, Sadık İncesu, Serdar İyiz, Sıtkı Kösemen, Sinem Dişli, Timurtaş Onan.