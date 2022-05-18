25 Mayıs Afrika Günü etkinliği başlıyor

Afrika'da yaşam standartlarını yükseltmek için geçici ve kısa vadeli çözümler yerine kalıcı projeleri hayata geçiren Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), 25 Mayıs Afrika Günü'nde düzenlediği etkinliğine Hayati İnanç katılacak.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) Afrika kıtasındaki ülkelerde yaşayan insanların yaşam standartlarını yükseltmek için tüm gücüyle seferber olurken, burada yaşayan insanların su, barınma, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçların yoksunluğunu giderebilmek adına da, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Derneğin 25 Mayıs Afrika Günü'nde düzenlediği etkinliğine ise Hayati İnanç katılacak.