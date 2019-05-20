İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2.5 santimetre genişliğinde ip üzerinde yürüdüler

Slackline sporcuları 12 metre yükseklikte 60 metre uzunluğundaki bir ipin üzerinde yürüyerek yürekleri ağızlara getirdi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Akbatı Gençlik Festivali'nde kutlandı. Adrenalin, enerji, spor ve eğlence dolu 4'üncü Gençbatı Festivali'nde daha önce yapılmayan yapıldı. Slackline gösterisinde sporcular 60 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekte ve 2.5 santimetre genişliğindeki ip üzerinde dengede durarak yürümeyi başardı. Yürekleri ağza getiren bu şovun ardından sporcular Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin başlangıcını temsil eden bugünde Türk bayrağı açarak seyirciden büyük alkış topladı.



İstanbulluların heyecanla izlediği şovun ardından ekstrem sporcular kaykay, BMX ve SlackLine'da hünerlerini gösterdi.



Aksiyon dolu festivalde, birbirinden zorlu branşlarda yarışan sporcuların yanı sıra katılımcılar da serbest düşüş kulesi, ringo rampası ve bungee trambolin gibi aktivitelere dahil olarak eğlenceli vakit geçirdi. Festivale katılan binlerce misafir, rollerball, paintball atışları, denge gözlüğü deneyim alanlarında gün boyu müzik performansları eşliğinde unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.