25 yıldır görme problemi yaşayan hasta Türk doktorun geliştirdiği tedavi ile sağlığına kavuşacak

Amerika'da Louis Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Levent Akduman'ın geliştirdiği ‘Miyopi Destekleme İmplantı' 25 yıldır görme problemi yaşayan ve yanlış teşhisler ile tedavisi olumsuz yürütülen bir hastaya umut oldu. Türkiye'de üçüncü kez uygulanan tedavi yönteminin ameliyatlarından biri bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapıldı.

Amerika'da Lois Üniversitesi'nde görev yapan Türk Prof. Dr. Levent Akduman, göz hastalıkları ile ilgili adeta çığır açacak bir buluşa imza attı. Dr. Akduman'ın bulup geliştirdiği ‘Miyopi Destekleme İmplantı' sayesinde hastaların görme duyularında oluşan hasar oldukça azaltılarak sağlıklı görme duyusu tekrardan kazandırılıyor. ABD'de düzenlenen bir yarışmada retina alanında yeni buluşların değerlendirildiği kategoride birincilik alan tedavi, bugün Türkiye'de görme kabiliyetini büyük oranda kaybeden bir vatandaşa uygulandı.

Yanlış tedavi nedeniyle 25 yıldır göremeyen hastaya umut oldu

İmplantın uygulandığı hasta Nazife Şimay çok kez hastanelere başvurmasına rağmen koyulan yanlış teşhis ve tedavi sonucunda görme kabiliyetini oldukça kaybetti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan tedavi sürecinin ardından Şimay'a, implantın uygulanması kararına varıldı. 25 yıldır görme duyusunu yüksek oranda kaybeden hastaya, Türk doktorun geliştirdiği tedavi umut oldu.

“Görme artışı sağlamayı hedefliyoruz”

Uygulanan tedavi ile ilgili bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Kliniği Sorumlusu Doç. Doktor Sadık Altan Özal, “Bugün yüksek miyopili bir hastamıza ‘Miyopi Destekleme İmplantı' tedavisi uygulayacağız. Miyopi çağımızın hastalığı diyebiliriz. Bu hastamızda ise en net görmemizi sağlayan bölgede dezenformasyon oluşumu var. Bu implantı geliştiren Amerikalı bir hocamız bir kere daha bu hastanede bu tedaviyi gerçekleştirmişti. Bu hastamız ile ilgili de tekrar ulaştığımızda hocamız da ameliyata katılmak istedi. Bu hastamızın 18 derece miyopu var ve buna bağlı çok ciddi bir görme bozukluğu yaşıyor. Bu implant uygulandıktan sonra gözlük numaralarının düşmesini ve görme artışı sağlamayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Miyopi Destekleme İmplantını' bulan ve geliştiren Prof. Dr. Levent Akduman ise operasyon ve implant ile ilgili, “Yeni geliştirmiş olduğumuz bir alet bu. Türkiye'de ilk defa 6 ay önce bu operasyonu yapmıştık ve bu dünyada şu an dördüncü defa yapılan bir ameliyat. Retinada yaşanan problemden dolayı göme kaybı oluşuyor hastalarımızda. Titanyumdan yapılmış bu parça ile retinayı göz duvarına uygun şekilde oturtuyoruz. Bu sayede hastalarda görme duyusu yüksek derecede geri kazandırılmış oluyor. Bu ameliyat Türkiye'de 3. kez dünyada ise 4. kez uygulanıyor. Hastalar arasında çok küçük farklılıklar var. Bu hastamız ile daha önceden bu ameliyatı yapmış olduğumuz hastalar hemen hemen benzer problemler yaşıyor. Ameliyat sonrasında hastamız 1 hafta içerisinde iyileşerek ayağa kalkmış olacak. Yılın son ameliyatı olacak benim için” şeklinde konuştu.