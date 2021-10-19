250 kadın yılda 4 milyon lira gelir elde ediyor

Her yıl farklı bir bölgede kadın çiftçiler ile farklı bir tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilen ve bu ürünlerin satışıyla yine kadın çiftçilerin istihdamına katkıda bulunan proje 4'üncü durağına ulaştı.

Kadın çiftçiler ürettikçe kazanıyor, 250 kadın yılda yaklaşık 4 milyon lira gelir elde ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle ABC Deterjan tarafından başlatılan 'ABC ile Yerli Yerinde' isimli kurumsal sosyal sorumluluk projesi kadın çiftçilere istihdam sağlıyor. Dört yıl önce başlatılan proje kapsamında kadın çiftçiler ile birlikte her yıl bir tıbbı ve aromatik bitki seçilerek üretimi yapılıyor. Elde edilen ürünlerin satışı yapılarak da kadın çiftçilere gelir sağlanıyor. Bu üretim modeli sayesinde kadınlar hem meslek sahibi yapılıyor hem de yerel değerlere odaklanarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunuluyor. Proje ile ilgili olarak alınan bilgilere göre 250 kadın yılda yaklaşık 4 milyon lira gelir elde ediyor.

Projenin 4'üncü durağı İzmir, yetiştirilecek bitki ‘Aynısefa'

Sosyal sorumluluk projesinin ilk bölgesi Osmaniye ilinin Bahçe ilçesi oldu; burada kadın çiftçiler tarafından safran bitkisi yetiştirildi. İkinci yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği gerçekleştirilerek Ordu'nun Perşembe ilçesinde taflan bitkisine destek verildi. Üçüncü yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinin Dağkadı köyünde ekinezya bitkisi yetiştirildi. Bu yıl seçilen İzmir'in Menemen ilçesinde, aynısefa bitkisi yetiştirilecek. Yerli Yerinde Aynısefa projesinden 20 kadın gelir elde edecek.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Menemen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fatih Çiçek, “Hepimizin bildiği gibi tarım ülkemizin en önemli değerlerinden birisi. Geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra ülkemizde bu anlamda dev bir hazine daha var: Tıbbi ve Aromatik bitkiler. Ben Ziraat Mühendisiyim, üzerinde özellikle çalıştığım alan tıbbi ve aromatik bitkiler. Menemen'de bu bitkilere büyük oranda değer katma çabalarımız sürüyor. Tarımda çok önemli bir değerimiz daha var: Kadınlar ve çiftçilik yapan kadınlarımız. Açıkçası tarım alanında kadınlarımızın erkeklerden daha fazla değer oluşturduklarını söyleyebilirim” dedi.

"Hedefimiz 2025 yıl sonuna kadar 500 kadın çiftçinin istihdam edilmesi"

ABC Deterjan Pazarlama Direktörü Deniz Özyer “2017 yılında Osmaniye Bahçe'deki safran çalışmamızı 2018'de Ordu Perşembe'de taflan ile, 2020'de ise Bursa Karacabey Dağkadı'da ekinezya bitkisi ile devam ettirdik. Bu yıl da sürdürebilirliği ve kurumsallığı sağlamak amacıyla başvurduğumuz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle İzmir Menemen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün kapısını çaldık. Aynısefa projesi, Türkiye için bir örnek sağlayacak olması açısından da ilgimizi çekti. Buradan 20 kadının ekmek yiyecek olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Osmaniye Bahçe, Ordu Perşembe, Bursa Dağkadı ve son olarak İzmir Menemen ile birlikte yaklaşık 250 kadın bu proje sayesinde gelir elde edebiliyor. 250 kadın yılda yaklaşık 4 milyon TL gelir elde edecek. 2025 yılına kadar ABC ile Yerli Yerinde projesi sayesinde 500 kadının gelir elde etmesi için çalışacağız” dedi.

Özyer sözlerine şöyle devam etti: “2022 yılı ABC ile Yerli Yerinde projesinin beşinci yılı olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte daha geniş açılımlı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Projemizin daha da yaygın hale gelmesi için çalışmalarımız sürüyor”

Önümüzdeki yıllarda yeni bölge ve yeni bitkilerle gündeme geleceklerini belirten Özyer “Projemizin geleneği olarak kullandığımız tıbbi ve aromatik bitki ile bağlantılı bir ürün versiyonunu satışa sunuyoruz. Bu yıl da aynısefadan ilham alan sıvı sabun üreteceğiz. Bu üründen gelen tüm karı da projeye bağışlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Projenin STK ortağı Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Sever ise “Aynısefa, bakanlığımız tarafından bize önerilmiş bir tıbbi ve aromatik bitki. Menemen'de bu bitkinin yetiştirilebilir olduğunu gözlemledik. Ne mutlu ki aynısefa sayesinde kooperatifimizin bir çatısı oldu. ABC Deterjan yetkilileri ile görüştükten sonra 20 kadın çiftçi sevinçten havalara uçtuk. Yıllardır bir çatımız olsun hayalimiz gerçeğe döndü. Atıl duran köy okulumuzun onarımı ve çatımız haline gelmesi biz kooperatif kadınlarına ilaç gibi geldi. Kozmetik sektöründe yoğun biçimde kullanılan aynısefa bitkisinin özellikle aktarlarda satılması ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış noktaları için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca ABC Deterjan'ın finanse ederek satın aldığı teknik ekipman sayesinde kooperatif çatısında üreteceğimiz erişte, salça, turşu, incir topu, sabun gibi pek çok ürünümüzü satarak gelir elde edeceğiz'' dedi.