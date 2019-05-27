250 milyona varan poşet tüketimini yüzde 85 azalttılar

Polietilenden üretilen ve doğada bin yılda yok olan plastik poşetlere ilişkin yasakla birlikte cari açığa 1 milyar TL'lik katkıda bulunulması ön görülüyor.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yılbaşı itibarıyla yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında marketlerindeki plastik poşet kullanımını yüzde 85 azalttı.

“Kişi başı aylık ortalama poşet tüketimi, 100'den 20'ye geriledi”

Marketlerde plastik poşet kullanımına ilişkin kararı değerlendiren CarrefourSA Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, şunları dile getirdi:

“CarrefourSA olarak sahip olduğumuz sosyal sorumluluk bilinciyle plastik poşet kullanımının yasaklanmasını destekliyoruz. Her yıl marketlerimizde yaklaşık 250 milyona varan plastik poşet tüketim oranı, yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte 4 ayda yüzde 85 azaldı. Geçen sene kişi başı aylık ortalama 100 plastik poşet tüketilirken bu oran yasal düzenlemenin ardından 20'ye indi. Bu konuda müşterilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Sürecin hemen başında bir yandan kasalarımızdan konuya ilişkin bilgilendirmeler yaparken müşterilerimize katlanabilir, yıkanabilir ve geri dönüşümlü olmak kaydıyla 10 - 12 farklı ürün sunmaya başladık.”

“Yasa, cari açığı kapatmaya destek”

Ortalama 15 dakikalığına kullandığımız plastik poşetlerin yalnızca yüzde 1'inin geri dönüştürülebildiğini, kalan yüzde 99'un doğada yok olması için bin yılı geçmesi gerektiğini belirten Bulut Batum, son olarak:

“Yüzde 80'i polietilen olan plastik poşetler, çevreye olan zararlar bir yana, ekonomiye de zarar veriyor. Plastik poşet üretilirken kullanılan polietilen, ithal bir ürün olarak yasanın ardından hammadde üretimi için yapılan ithalatın düşmesini sağladı. İthalatta yıllık yaklaşık en az 1 milyar TL'lik düşüş, mevcut cari açığa olumlu bir katkı sağlayacaktır” dedi.