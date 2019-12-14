250 ton sahte ve kaçak içki Emniyetin bahçesinde sergilendi

Son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktarlı olan sahte ve kaçak içkiler Vatan İl Emniyet müdürlüğünde sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yürütülen 6 aylık çalışma neticesinde İstanbul Merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul polisi ilk etapta kent genelinde faaliyet gösteren gece kulüpleri, restoranlar ve tekel büfelerinin olduğu toplam 609 mekan denetlendi. Denetimler sonucunda 147 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı.

Vatandaşlar şikayetçi olmadı

Yapılan denetimler esnasında sahte içki satışı gerçekleştirilen mekanlarda polis ekipleri tarafından vatandaşlara yöneltilen ‘şikayetçi olmak isteyen var mı?' sorusuna hiç kimsenin şikayetçi olmak istemesi polis ekiplerini de şaşırttı. İhbarlar ve yapılan soruşturmalar sonucunda sahte içki yapanların büyük bir şebekenin birleşenleri olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip yapılarak soruşturma genişletildi. Türkiye'nin en büyük sahte alkol şebekesinin sadece İstanbul'da değil birçok ilde tedarikçilik yaptığı belirlendi. Kaçak alkol üretimi yapanların sahte içkileri ucuza mal etmek için özellikle metil alkolü tercih ettikleri, metil alkolü dev tanklarda kaynatıp damıtarak Tersiyer Butil Akol(TBA), alkol elde ettikleri, matbaalarda yaptırdıkları sahte TAPDK bandrolleri veya orijinal olup çeşitli lisansı olan şahıslardan toplu olarak ucuza satın aldıkları bandrolleri kullandıkları tespit edildi.

Yabancı menşeili bandroller ve içki şişesi etiketlerini bastırıp kullanarak ürettikleri içkilerin bir kısmına ‘export' veya freeshoptan satın alınmış içki algısı oluşturdukları, bu içkileri ayrıca file şeklinde pazar payı yüksek illere gönderdikleri anlaşıldı.

Operasyon için 12 Aralık 2019 tarihinde düğmeye basan ekipleri İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Hatay, İzmir, Kırklareli, Şanlıurfa, Niğde ve Tekirdağ olmak üzere 9 ilde 147 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 113 şüpheliden aralarında örgüt liderlerinin de olduğu 80 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü yabancı uyruklu olduğu ve daha önceki yakalamalardan dolayı deport edildiği, 5'inin yine alkol suçundan yakalandığı belirlendi.

İstanbul Polisi tarafından son yıllarda Türkiye'deki kaçak ve sahte alkol kaçakçılarına yönelik yapılan en kapsamlı operasyon sonucu piyasa değeri 14 Milyon 200 Bin TL olan suç unsuruna el konuldu. Operasyonda 256 Bin litre metil alkol, 33 Bin 964 dolu halde içki şişesi, 427 Bin 51 adet alkollü içki etiketi, 1 milyon 177 Bin 73 adet sahte bandrol, Bin 355 adet yabancı menşeili bandrol, 460 Bin 3 adet alkollü içki kapağı, 64 Bin 891 adet boş içki şişesi, 60 Litre su, 80 adet boş bidon, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 71 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 10 araç ve alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler bugün İstanbul l Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenen malzemeler drone ile havadan görüntülendi.