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27 Mayıs'ın yıl dönümünde Adnan Menderes ve bakanlar anıldı

Demokrat Partililer, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, idam edilişlerinin 58’inci yılında Topkapı’daki Anıt Mezarda düzenlenen törenle andı.

Demokrat Partililer, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, idam edilişlerinin 58'inci yılında Topkapı'daki Anıt Mezarda düzenlenen törenle andı.


Eski Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 58'inci yılı nedeniyle Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Protokol konuşmalarının ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindekiler, merhum başbakan Adnan Menderes ve ailesinin mezarlarını ziyaret etti.


Merhum Başbakan Menderes'in kabri başında bir konuşma gerçekleştiren Uysal, “Sadece biz demokratların değil ama Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk demokrasisinin maalesef utanç günü olarak tarihe geçmiş ve dünya var olduğu müddetçe de lanetlenecek bir gün olarak tarihin kara sayfalarında yerini almış böyle bir matem günündeyiz. Her 27 Mayıs'ta olduğu gibi her 14 Mayıs'ta olduğu gibi her 7 Ocak'ta olduğu gibi bizler kurucu irademizin ortaya koyduğu bu anlayış ve irade çerçevesinde büyük Türkiye idealini, Anadolu büyüklüğündeki dava taşını yerine koymak adına yürüdüğümüz bu yolda kılavuzlarımız, liderlerimiz canları pahasına ‘Millet' demiş, canlarına pahasına ‘Memleket' demiş. Büyük insanlarımızın huzurunda kendimizi her vesileyle sigaya çekiyoruz” dedi.

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