27. yılını kutlayan firmadan Anneler Günü'ne özel indirimler

Bu sene 27'inci yılını kutlayan NURS Beyaz Eşya ve Mutfak Malzemeleri mağazası, ürünlerde Anneler Günü'ne özel indirim yaptı.

Bayrampaşa'da Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı'nda hizmet veren ve bunun yanında dört şubesi daha olan NURS Beyaz Eşya ve Mutfak Malzemeleri mağazası, Anneler Günü nedeniyle ürünlerinde büyük indirime gitti. Tüm beyaz eşya ve mutfak malzemelerinde yüzde 40'a varan indirimler sunan mağaza, 27'inci yılını da çok özel isimlerle kutladı. Başta oyuncu Wilma Elles olmak üzere eski Galatasaraylı futbolcu ve spor yorumcusu Evren Turan, sanatçı Nilay Dorsa, oyuncu Volkan Başaran, sunucu Ece Pirim ve sanatçı Nil Karataş gibi ünlülerin akın ettiği 27'inci yıl kutlamasında mağazanın Anneler Günü'ne özel yaptığı indirimlere büyük destek geldi. 12 Mayıs'a kadar sürecek kampanyaya annesine güzel bir hediye almak isteyen vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Katılımcılara kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden mağazanın sahibi Mehmet Kılıç, “Bu önemli günde bizi yalnız bırakmayan başta Wilma Hanım olsun gelen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. 27'inci yılımızda Anneler Günü'ne özel olarak yüzde 30, yüzde 40'a varan büyük indirimler yaptık. Beni yalnız bırakmadıkları için katılanlara çok teşekkür ediyorum. İndirimler ayın 12'sine kadar devam edecek. Ondan sonra organizasyona bakacağız. Normalde 3 bin 500 lira olan porselen setimizi şu anda 2 bin 250 liraya veriyoruz. Bunun yanında bin 150 lira olan televizyonlarımızı 750 liraya vatandaşlarımıza sunuyoruz" diye konuştu.

"Rahman Yeşildağ ile birlikte ‘Rüya' isimli bir şarkı yaptık"

Mağazadan çok kaliteli ürünleri çok ucuza temin ettiğini ifade eden oyuncu Wilma Elles, “Ben zaten NURS Beyaz Eşya'nın çok iyi bir müşterisiyim. Birçok ürünü buradan temin ettim. Burada çok kaliteli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyorum. Bu beni çok ikna etti. Bende iyi bir pazarlıkçıyım" dedi.

Yeni çıkaracağı şarkıdan da bahseden Elles, "Düet partnerim Rahman Yeşildağ ile birlikte ‘Rüya' isimli bir şarkı yaptık. Benim için çok heyecanlı bir deneyim oldu. İnsanların güne müzikle başlayıp müzikle bitirmesinden daha güzel ne olabilir? Şarkıdan hiçbir beklentim yok. Bunu keyiften yapıyorum. Hem oyunculuğu hem de müziği kalbimi dinleyerek yaptığım için çok iyi gidiyor. Bunu yaşadığım için çok müteşekkirim“ şeklinde konuştu.

Evren Turan'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisi ve Futbolun Süperleri ödül töreni hakkında özel açıklamalar

Galatasaray'ın efsane futbolcularından ve spor yorumcusu Evren Turan ise, bugün oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın 3-1 maçı kazanacağını söyleyen eski futbolcu Turan, “Galatasaray böyle Mayısları sever. Mayıs ayları geldiği zaman bu maçları kaybetmiyor. Bunun için taraftar iyi desteklesin. Güzel bir maç olsun. Olay olmasın. Bunlar çok önemli. Bütün Galatasaraylılar umutlu, ben de umutluyum. Maç günü buraya geldim. Heyecanlıyım. İki takıma da başarılar diliyorum“ dedi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Futbolun Süperleri ödül töreniyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Turan, “Hakkaniyet yoktu. Trabzonlu yoktu, Okan hoca yoktu. Galatasaray'dan kimse yoktu. Neye göre ödül vermişler ben anlayamadım. Jüri ve halk seçim yapmış. Halkı Abdullah hoca seçmiş. Kaç kişi var ki Başakşehir'de? Benim bildiğim ödüller sezon sonu verilir. Daha lig bitmemiş ödül verildi. Orada bir saçmalık var zaten. Onun tartışmaları çok sürecek. Hele Galatasaray şampiyon olursa en büyük ödülü orada alacak. Ödül vermelerine gerek yok" dedi.