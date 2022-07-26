28-29 Temmuz tarihlerinde halka arz edilecek OBASE'in paylarının satışı eşit dağıtım yöntemiyle Borsa İstanbul'da gerçekleşecek

Türkiye'nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden OBASE, halka arz oluyor. Borsa'da satış yolu ile gerçekleştirilecek OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin halka arzında tüm yatırımcılar için “Eşit Dağıtım” yöntemi uygulayacak. OBASE için, 28-29 Temmuz tarihlerinde iki gün süreyle talep toplanacak. Halka arzda 1,00 TL nominal değerli paylar 10,50 TL'den Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da “OBASE” kodu ile satışa sunulacak. OBASE'in kurucu ortağı ve CEO'su Dr. Bülent Dal, “Halka arz sonucunda şirketimizin yüzde 30,77'lik bir kısmı halka açılmış olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı AR-GE Merkezi statüsünde inovatif projeler ve yazılım ürünleri geliştiren OBASE Bilgisayar'ın halka arzı, 21 Temmuz 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylandı. Borsa'da Satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda tüm yatırımcılar için “Eşit Dağıtım” yöntemi uygulayacak olan şirketin talep toplama tarihleri 28-29 Temmuz olarak belirlendi. Halka arzda 1,00 TL nominal değerli paylar 10,50 TL'den Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da “OBASE” kodu ile satışa sunulacak. Şirketin halka arz sürecinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., lider aracı kuruluşlar olarak görev alıyor. Üç sene içerisinde yüzde 15 olan ihracatını yüzde 23'e çıkaran şirket yurtdışında büyümesini sürdürerek küresel bir yazılım şirketi olmayı hedefliyor. Aynı üniversiteden mezun Kurucu Ortak ve CEO Bülent Dal, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortak Banu Dal ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kurucu Ortak Haluk Alpay'ın kurduğu şirket 16 ülkede pek çok farklı sektöre yazılım ve teknoloji çözümleri sunuyor.

OBASE'in kurucu ortağı ve CEO'su Dr. Bülent Dal, ”OBASE öncelikle benim de dahil olmuş olduğum üç kurucu ortağın başlattığı bir girişim serüveni. 1995 yılında kurulan OBASE, Türkiye'nin veriye dayalı teknoloji ve çözümler geliştiren öncü bilgi teknolojileri şirketlerindendir. 220'nin üzerindeki uzman kadromuz ile sektörel çözümler, iş zekası ve analitik yazılım çözümleri alanında hizmetler sağlıyoruz. Türkiye'de yazılım alanındaki ilk Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi onayı alan şirketlerdeniz. Özellikle Ar-Ge merkezi statüsünde geliştirmiş olduğumuz çözümler, bizim geleceği yakalamamızı ve bunun sonucunda da ulusal ve uluslararası ödülleri almamızı sağlıyor. 2018 yılında Amerika'daki ofisimizi faaliyete geçirdik. Akademik çalışmalarımız bugün itibari ile 18 üniversiteyle süregelen ortak Ar-Ge projeleri geliştirme, akademik yayınlar, geleceğe yönelik yeni teknolojileri, blok zinciri, yapay zeka, nesnelerin interneti, doğal dil ve görüntü işleme gibi teknolojiler ile çalışma yaparak, projeden ürüne, üründen müşterilerimiz için değere dönüştüren bir sürece imkan tanımaktadır. 2018 yılındaki yurtdışı ofis Amerika yapılanmasından sonra toplam ciromuz içerisinde yüzde 15 olan ihracat hacmimiz yüzde 23'e çıktı son üç sene içerisinde. Özellikle halka arzdan sonra da biz yurtdışında küresel bir yazılım şirketi olma hedefiyle bu ihracatı çok daha yukarıdaki bir noktaya çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 42 olarak gerçekleşti”

Şirketin sahip olduğu güçlü bilanço ve büyüme potansiyelinden bahseden Dal, “Son derece sağlıklı bir bilançoya sahibiz, 2019 ile Mart 2022 döneminde zaman zaman düşük maliyetli krediler kullanmamıza karşın her zaman nakdimiz kredilerimizden fazlaydı. Yani hep net nakit pozisyonuna sahip olduk ve aynı dönem içerisinde satışlarımızın yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 42 olarak gerçekleşti. Bu büyümeyi tamamen iç kaynaklarımızdan sağladık” şeklinde konuştu.

“Toplamda 147 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü gerçeklemiş oluyor”

Halka arzın ayrıntılarından bahseden Bülent Dal, “Şirketimiz, eşit dağıtım yöntemi ve Borsa'da satış yolu ile halka arz olacak. Burada 10 milyon 500 bin TL'lik sermaye artırımı, 3,5 milyon TL'lik ortak paylarının ihracından gelen ve toplamda 14 milyon nominal değer üzerinden bir halka arz söz konusu olacak. Halka arz fiyatımız 10,50 TL olarak tespit edilmiş durumda ve bu şekilde toplamda 147 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü gerçekleşmiş oluyor. Halka arz sonucunda şirketimizin yüzde 30,77'lik bir kısmı halka açılmış olacak. Halka arzımıza, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., aracılık ediyor. Halka arzımız, 28 ve 29 Temmuz günlerinde gerçekleşecek. Yatırımcılar, aracı kurumları üzerinden halka arza ilişkin emirlerini bu günlerde saat 10.30 ila 13.00 arasında Borsa'ya göndererek halka arza katılabilecekler” dedi

Halka arz gelirleri nerede nasıl kullanılacak

Sözlerine devam eden Dal, “Halka arzdaki bizim ana hedefimiz, küresel bir yazılım şirketi olmak ve büyümek. Bu nedenle de halka arz gelirlerini daha hızlı bir şekilde küresel bir yazılım şirketine dönüşmek için kullanmayı hedefliyoruz. Son yıllarda ihracat oranımızı önemli ölçüde artırarak yüzde 22-yüzde 23 seviyelerine çıkardık. Ayrıca 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri ofisi ile küresel pazarın dinamiklerini yakından takip etmeye başladık. Halka arz ile elde edeceğimiz gelirin büyük bir kısmını yurtdışı satışlarımızı artırmak için kullanacağız. Bu çerçevede direkt olarak halka arz gelirinin yüzde 30-yüzde 35'i yurtdışı yatırımlarda, yüzde 25-yüzde 30'u yeni ürünlerin geliştirilmesinde, yüzde 10-yüzde 13,75'i insan kaynakları yatırımlarında, yüzde 10-13,75 ‘i yurtiçi satış ve Pazarlama faaliyetleri, kalan yüzde 15-yüzde 17,5'u ise şirket alımlarında kullanılmasını planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Arzdan gelen rakamın önemli bir kısmını yurtdışında büyümeye ayıracağız”

Sözlerine devam eden Bülent Dal, “Gerek bilişim sektörü gerekse hizmet verdiğimiz sektörlerde dijital dönüşüm kaynaklı veriye dayalı rakamlarla yönetim yetkinliğini artıran çözümlere olan ihtiyacın büyüdüğü bir pazardan bahsediyoruz. Burada öyle bir büyüme söz konusu ki gerçekten ihtiyaç duyulan talebi karşılamak için hazır çözümler gerekiyor. OBASE Ar-Ge merkezinde yıllardır kendi geliştirmekte olduğumuz uçtan uca geniş bir ürün portföyü var. Biz bu talebi çok yüksek oranda karşılama potansiyeline sahibiz. Yurtdışında da döviz getiren hamlelerle ülkemizdeki karlılığımızı arttırarak hızla büyüyen sektörün içerisinde yer almaya devam edeceğiz. Arzdan gelen rakamın önemli bir kısmını yurtdışında büyümeye ayıracağız. Burada özellikle entelektüel sermaye önemli. Şirketimizin yüzde 30'undan fazlası 6 ila 26 yıl arasında bizimle birlikte çalışmakta olan ciddi bir geçmişten gelen ekip üyelerinden oluşuyor. Biz bu birikimi korumayı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar ki bütün büyümelerimizi kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Bu çerçevede ürün portföyünün genişletilmesi, yeni pazarlara girilmesi veya faaliyet gösteren mevcut pazarlarda Pazar payının artırılmasını hedefliyoruz” dedi.

“Bu yolda bizimle devam etmek isteyecek çok sayıda yatırımcı olduğuna inanıyoruz”

Hem şirketimizi geliştirmek hem de Türkiye'den daha fazla yazılım ve teknoloji ihraç ederek yetişmiş iş gücünü ülkemizde tutmak istiyoruz diyen Bülent Dal, “Sektörümüzün büyüme hızı ve potansiyeli düşünüldüğünde bu yolda bizimle devam etmek isteyecek çok sayıda yatırımcı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle özellikle geniş bir yatırımcı kitlesine sahip olabilmek için halka arzda eşit dağıtım yöntemi ile Borsa İstanbul'da yapmaya karar verdik. Yurtdışı kurumsal, yurtiçi kurumsal ve yüksek talep getiren yatırımcılara herhangi bir tahsisat yapılmayacağını belirtmekte fayda görüyorum” şeklinde konuştu.