28 bin lira ?alan yankesici ?nce kameraya, sonra polise yakaland?

Fatih'te yankesicilik y?ntemi ile 4 farkl? olayda vatanda?lardan yakla??k 28 bin 129 TL ?alan ?ah?s, polis ekiplerinin operasyonu ile yakaland?. ?ahs?n paralar? ?ald??? anlar ise g?venlik kameras?na yans?d?.

Edinilen bilgiye g?re, Fatih ?l?e Emniyet M?d?rl??? ekipleri 10 Aral?k g?n? saat 23.45 s?ralar?nda Kemal Pa?a Mahallesi Ordu Caddesi ?zerinde yankesicilik olay? ger?ekle?ti?i ihbar? ?zerine harekete ge?ti. Ekipler, elde edilen kamera g?r?nt?lerini inceleyerek zanl?n?n H?seyin Y. (40) oldu?unu tespit etti. Yap?lan ?al??malarda ?ahs?n farkl? tarihlerde ya?anan ?? yankesicilik olay?n?n da faili oldu?u belirlendi. Ayn? y?ntemle d?rt farkl? olayda 4 bin 170 dolar (24 bin 769 TL), 150 euro (980 TL), 2 bin 380 TL ve 500 T?rkmen manat? ?aldan H?seyin Y.'nin Avc?lar Ambarl? Mahallesi'nde bir adreste oldu?unu tespit eden ekipler, ?ahs? yapt?klar? operasyonla yakalad?. G?zalt?na al?narak emniyete g?t?r?len zanl?, ifadesinin al?nmas?n?n ard?ndan ??kar?ld??? mahkemece tutuklanarak cezaevine g?nderildi.