28 Şubat davası sanığı emekli Orgeneral İlhan Kılıç adliyeye getirildi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, gözaltına alınan Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, polis eşliğinde Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi.
28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, gözaltına alınan Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararının ardından Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, ikametinde gözaltına alındı. İlhan Kılıç'ın infaz savcılığına çıkarılması bekleniyor.
7 sanık tutuklanmıştı
28 Şubat davasında sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.
Karar, 9 Temmuz'da Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanmıştı. Kesinleşme kararının ardından, 14 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmıştı.
Yakalama kararı kapsamında, emekli generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.