28 Şubat'ın yıldönümünde anlamlı bir tiyatro oyunu Sultangazililerle buluştu

Sultangazi Belediyesi, 28 Şubat'ın yıldönümünde özel bir tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında sahne alan “Karanlıkta Açan Çiçekler”, 28 Şubat'ın karanlık atmosferini ve o dönemde yaşanan acıları etkileyici bir performans eşliğinde seyirciye yansıttı.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye'nin 90'lı yıllarda içinden geçtiği sancılı süreci ve 28 Şubat postmodern darbesinin sebep olduğu acıları unutmamak amacıyla özel bir tiyatro oyununu sahneye taşıdı. 28 Şubat'ın yıldönümünde seyirciyle buluşan “Karanlıkta Açan Çiçekler”, geçmişin acılarının tekrar yaşanmaması adına demokratik değerlere sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, meclis üyeleri ve çok sayıdaki Sultangaziliyle birlikte bu özel oyunu izledi.

Karanlığı unutmamak

Oyun, akademisyen Ahmet Bey ile ailesinin yaşadıklarını canlandırarak 90'lı yılların sıkıntılı atmosferini ve 28 Şubat postmodern darbesinin yol açtığı toplumsal yaraları sahneye taşıdı. Eğitim, çalışma ve sağlık gibi temel hak ve hürriyetleri kısıtlanan karakterlerin içine düştüğü çaresizlik, seyircilerin yer yer duygulanmasına sebep oldu. Türkiye'nin yaşadığı en karanlık zaman aralıklarından birini yansıtan oyun, böylece demokrasi ve milli iradenin önemini sanatın etkili diliyle hatırlatmış oldu.

Aydınlığın değerini daha iyi anlamak

28 Şubat'ın bir utanç süreci olduğunu vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, şöyle konuştu: “En temel insani hak ve özgürlüklerin bile askıya alındığı o dönem, sadece ülkemizi geriye götürmekle kalmamış, kapanması zor toplumsal yaralara da yol açmıştır. Türkiye'nin bu yaraları sararak o günlerden bu günlere gelmesi kolay olmadı. Nice gayret ve fedakârlıklarla bu günlere ulaştık. Ülkemizin gelişmesine, ayağa kalkmasına tahammül edemeyen köhne zihniyetlere en güzel cevabı ise milletimiz, son olarak 15 Temmuz'da vermiştir. Bizler, nice fedakârlıklarla kazanılan hak ve özgürlüklerimizin değerini daha iyi anlamak adına, geçmişimizin karanlık sayfalarından birini tiyatro aracılığıyla hatırlatmak istedik. Rabbim bu yüce millete bir daha benzeri dönemleri yaşatmasın diyorum ve tiyatro ekibine değerli emekleri için gönülden teşekkür ediyorum.”